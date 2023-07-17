Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле завершили инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 17.07.2023 (обновлено: 21:48 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sudno-1884751306.html
В Стамбуле завершили инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки
В Стамбуле завершили инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
В Стамбуле завершили инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки
Совместный координационный центр в Стамбуле завершил в понедельник инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T21:31
2023-07-17T21:48
экономика
россия
стамбул
турция
владимир путин
оон
swift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868607883_0:199:3071:1926_1920x0_80_0_0_9d78e8ba6640dac4d1832c7e8898901c.jpg
СТАМБУЛ, 17 июл – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле завершил в понедельник инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля."СКЦ сегодня завершил инспекцию коммерческого судна TQ SAMSUN, оно получило разрешение на дальнейшее движение… Инспекция длилась с 17.35 до 20.20 по местному времени (совпадает с мск). Это была 1972-я проведенная в рамках инициативы инспекция", - сообщила Палла.Судно покинуло порт Одессы в воскресенье последним, 1004-м в рамках сделки с августа 2022 года.По данным ООН, судно везет более 15 тонн рапса и 23 тонны кукурузы в Нидерланды.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html
россия
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868607883_313:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_c16c4d5655e32cd9fb9f1b6c0f7b71c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, стамбул, турция, владимир путин, оон, swift
Экономика, Россия, Стамбул, Турция, Владимир Путин, ООН, SWIFT
В Стамбуле завершили инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки

СКЦ в Стамбуле завершил инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 17 июл – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле завершил в понедельник инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
"СКЦ сегодня завершил инспекцию коммерческого судна TQ SAMSUN, оно получило разрешение на дальнейшее движение… Инспекция длилась с 17.35 до 20.20 по местному времени (совпадает с мск). Это была 1972-я проведенная в рамках инициативы инспекция", - сообщила Палла.
Судно покинуло порт Одессы в воскресенье последним, 1004-м в рамках сделки с августа 2022 года.
По данным ООН, судно везет более 15 тонн рапса и 23 тонны кукурузы в Нидерланды.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Зерновая сделка: сегодня решится все
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаРоссияСтамбулТурцияВладимир ПутинООНSWIFT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала