В Стамбуле завершили инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки
СКЦ в Стамбуле завершил инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки
© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина. Архивное фото
СТАМБУЛ, 17 июл – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле завершил в понедельник инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
"СКЦ сегодня завершил инспекцию коммерческого судна TQ SAMSUN, оно получило разрешение на дальнейшее движение… Инспекция длилась с 17.35 до 20.20 по местному времени (совпадает с мск). Это была 1972-я проведенная в рамках инициативы инспекция", - сообщила Палла.
Судно покинуло порт Одессы в воскресенье последним, 1004-м в рамках сделки с августа 2022 года.
По данным ООН, судно везет более 15 тонн рапса и 23 тонны кукурузы в Нидерланды.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.