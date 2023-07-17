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Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, работают штатно - РИА Новости, 17.07.2023
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07:31 17.07.2023 (обновлено: 07:57 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/suda-1884525889.html
Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, работают штатно
Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, работают штатно - РИА Новости, 17.07.2023
Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, работают штатно
Изменений в расписании из-за ЧП на Крымском мосту в графике морских судов, курсирующих между Сочи и курортами Кубани, нет, сообщил РИА Новости директор компании РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:31
2023-07-17T07:57
сочи
новороссийск
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
общество
чп на крымском мосту
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Изменений в расписании из-за ЧП на Крымском мосту в графике морских судов, курсирующих между Сочи и курортами Кубани, нет, сообщил РИА Новости директор компании "ВодоходЪ Экспресс", которая осуществляет перевозки, Михаил Антошин. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Работаем штатно", - сказал Антошин. Он отметил, что изменения в продажах билетов если и будут, то не кардинальные. Во времена СССР из Сочи курсировали морские пассажирские суда в Новороссийск, затем несколько десятилетий этот вид транспорта не использовался. Возобновился морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск - Геленджик – Сочи в 2021 году, когда под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" стали курсировать скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.
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сочи, новороссийск, краснодарский край, сергей аксенов (политик), общество, чп на крымском мосту
Сочи, Новороссийск, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Общество, ЧП на Крымском мосту
Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, работают штатно

Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, выходят в море штатно

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкПассажирский катамаран "Грифон"
Пассажирский катамаран Грифон - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Пассажирский катамаран "Грифон". Архивное фото
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Изменений в расписании из-за ЧП на Крымском мосту в графике морских судов, курсирующих между Сочи и курортами Кубани, нет, сообщил РИА Новости директор компании "ВодоходЪ Экспресс", которая осуществляет перевозки, Михаил Антошин.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
"Работаем штатно", - сказал Антошин.
Он отметил, что изменения в продажах билетов если и будут, то не кардинальные.
Во времена СССР из Сочи курсировали морские пассажирские суда в Новороссийск, затем несколько десятилетий этот вид транспорта не использовался. Возобновился морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск - Геленджик – Сочи в 2021 году, когда под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" стали курсировать скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию
06:56
 
СочиНовороссийскКраснодарский крайСергей Аксенов (политик)ОбществоЧП на Крымском мосту
 
 
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