https://ria.ru/20230717/suda-1884525889.html

Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, работают штатно

Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, работают штатно - РИА Новости, 17.07.2023

Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, работают штатно

Изменений в расписании из-за ЧП на Крымском мосту в графике морских судов, курсирующих между Сочи и курортами Кубани, нет, сообщил РИА Новости директор компании РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T07:31

2023-07-17T07:31

2023-07-17T07:57

сочи

новороссийск

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

общество

чп на крымском мосту

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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Изменений в расписании из-за ЧП на Крымском мосту в графике морских судов, курсирующих между Сочи и курортами Кубани, нет, сообщил РИА Новости директор компании "ВодоходЪ Экспресс", которая осуществляет перевозки, Михаил Антошин. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Работаем штатно", - сказал Антошин. Он отметил, что изменения в продажах билетов если и будут, то не кардинальные. Во времена СССР из Сочи курсировали морские пассажирские суда в Новороссийск, затем несколько десятилетий этот вид транспорта не использовался. Возобновился морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск - Геленджик – Сочи в 2021 году, когда под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" стали курсировать скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.

https://ria.ru/20230717/samolety-1884523058.html

сочи

новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сочи, новороссийск, краснодарский край, сергей аксенов (политик), общество, чп на крымском мосту