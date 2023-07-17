https://ria.ru/20230717/suda-1884525889.html
Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, работают штатно
Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, работают штатно - РИА Новости, 17.07.2023
Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, работают штатно
Изменений в расписании из-за ЧП на Крымском мосту в графике морских судов, курсирующих между Сочи и курортами Кубани, нет, сообщил РИА Новости директор компании РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:31
2023-07-17T07:31
2023-07-17T07:57
сочи
новороссийск
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
общество
чп на крымском мосту
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Изменений в расписании из-за ЧП на Крымском мосту в графике морских судов, курсирующих между Сочи и курортами Кубани, нет, сообщил РИА Новости директор компании "ВодоходЪ Экспресс", которая осуществляет перевозки, Михаил Антошин. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Работаем штатно", - сказал Антошин. Он отметил, что изменения в продажах билетов если и будут, то не кардинальные. Во времена СССР из Сочи курсировали морские пассажирские суда в Новороссийск, затем несколько десятилетий этот вид транспорта не использовался. Возобновился морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск - Геленджик – Сочи в 2021 году, когда под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" стали курсировать скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.
https://ria.ru/20230717/samolety-1884523058.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, новороссийск, краснодарский край, сергей аксенов (политик), общество, чп на крымском мосту
Сочи, Новороссийск, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Общество, ЧП на Крымском мосту
Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, работают штатно
Морские суда, курсирующие между Сочи и курортами Кубани, выходят в море штатно