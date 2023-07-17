https://ria.ru/20230717/sud-1884521381.html

Во Владивостоке полицейскому дали два года условно после гибели подростка

Во Владивостоке полицейскому дали два года условно после гибели подростка - РИА Новости, 17.07.2023

Во Владивостоке полицейскому дали два года условно после гибели подростка

Суд назначил два года лишения свободы условно полицейскому из Владивостока, признанному виновным в гибели подростка, задавленного плитой в заброшенном здании,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T06:25

2023-07-17T06:25

2023-07-17T06:25

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Суд назначил два года лишения свободы условно полицейскому из Владивостока, признанному виновным в гибели подростка, задавленного плитой в заброшенном здании, доступ в которое осужденный не ограничил, хотя должен был, сообщили в прокуратуре Приморского края. О гибели подростка под плитой в заброшенном здании, куда тот пробрался с товарищами, в начале июня 2021 года рассказали в СУСК по региону. Тогда было возбуждено дело о халатности. Полицейского, в отношении которого возбудили дело, посадили под домашний арест, а в конце того же года было утверждено обвинительное заключение по делу о халатности, повлекшей гибель. По версии следствия, полицейский годами не исполнял должным образом свои обязанности по ограничению доступа в здание, где погиб подросток. "Первомайский районный суд г. Владивостока постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении начальника отдела тылового обеспечения УМВД России по г. Владивостоку. Он признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) ... Суд ... назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении в телеграм-канале краевой прокуратуры. В соответствии с приговором суда мужчина также будет на год лишен права занимать на госслужбе и в органах местного самоуправления должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Суд также удовлетворил иск от потерпевшей о компенсации морального вреда на миллион рублей. В пресс-службе прокуратуры уточнили РИА Новости, что этот иск подала мать погибшего подростка. Приговор в силу еще не вступил. Летом 2021 года следователи установили, что погибший и его приятели инструментами ломали стены и перекрытия в здании, чтобы найти цветной металл для сдачи в пункт приема. По факту кражи металлических конструкций было возбуждено отдельное дело. В процессе его расследования выяснилось, что инструменты подростки получили от гражданина, скупавшего лом без лицензии. Были обнаружены еще два таких пункта приема, работавших без нужных документов. Скупщиков привлекли к административной ответственности.

https://ria.ru/20230716/rebenok-1884490726.html

https://ria.ru/20230715/podrostok-1884394132.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток