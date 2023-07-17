https://ria.ru/20230717/stazhirovki-1884760524.html

Путин поручил устроить стажировки для чиновников из новых регионов

Путин поручил устроить стажировки для чиновников из новых регионов - РИА Новости, 17.07.2023

Путин поручил устроить стажировки для чиновников из новых регионов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в программу социально-экономического развития новых регионов РФ, предусматривающие стажировки РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T23:41

2023-07-17T23:41

2023-07-17T23:41

россия

луганская народная республика

владимир путин

михаил мишустин

донецкая народная республика

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в программу социально-экономического развития новых регионов РФ, предусматривающие стажировки в органах публичной власти РФ для государственных и муниципальных служащих, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 19 мая. "Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей изменений, предусматривающих: реализацию мероприятий по профессиональному развитию государственных и муниципальных служащих указанных субъектов Российской Федерации, а также по организации прохождения ими стажировок в органах публичной власти Российской Федерации", - говорится в документе. Также изменения должны предусматривать предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере реализации государственной национальной политики РФ, и определение показателей для оценки эффективности реализации мероприятий, предусмотренных такой программой. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин, доклад - до 1 октября.

https://ria.ru/20230717/otnosheniya-1884759880.html

россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин, донецкая народная республика, общество