https://ria.ru/20230717/stazhirovki-1884760524.html
Путин поручил устроить стажировки для чиновников из новых регионов
Путин поручил устроить стажировки для чиновников из новых регионов - РИА Новости, 17.07.2023
Путин поручил устроить стажировки для чиновников из новых регионов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в программу социально-экономического развития новых регионов РФ, предусматривающие стажировки РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:41
2023-07-17T23:41
2023-07-17T23:41
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луганская народная республика
владимир путин
михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в программу социально-экономического развития новых регионов РФ, предусматривающие стажировки в органах публичной власти РФ для государственных и муниципальных служащих, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 19 мая. "Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей изменений, предусматривающих: реализацию мероприятий по профессиональному развитию государственных и муниципальных служащих указанных субъектов Российской Федерации, а также по организации прохождения ими стажировок в органах публичной власти Российской Федерации", - говорится в документе. Также изменения должны предусматривать предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере реализации государственной национальной политики РФ, и определение показателей для оценки эффективности реализации мероприятий, предусмотренных такой программой. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин, доклад - до 1 октября.
https://ria.ru/20230717/otnosheniya-1884759880.html
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россия, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин, донецкая народная республика, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Донецкая Народная Республика, Общество
Путин поручил устроить стажировки для чиновников из новых регионов
Путин поручил устроить стажировки в органах власти для чиновников из новых регионов