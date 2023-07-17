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В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/stantsiya-1884732721.html
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 17.07.2023
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС
Украинские войска провели учения по ведению боевых действий в зоне возможного радиоактивного заражения, что говорит о подготовке Киевом ядерной провокации в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:34
2023-07-17T19:34
специальная военная операция на украине
в мире
киев
энергодар
россия
владимир рогов
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска провели учения по ведению боевых действий в зоне возможного радиоактивного заражения, что говорит о подготовке Киевом ядерной провокации в отношении Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Подразделения 71-й бригады ВСУ провели учения на предмет ведения боевых действий в условиях радиоактивного заражения, что говорит о том, что ядерная провокация в отношении Запорожской АЭС с повестки дня у киевского режима не снята", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, киев, энергодар, россия, владимир рогов, сергей шойгу, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС

Глава общественного движения Рогов: Киев готовит ядерную провокацию в отношении ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска провели учения по ведению боевых действий в зоне возможного радиоактивного заражения, что говорит о подготовке Киевом ядерной провокации в отношении Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Подразделения 71-й бригады ВСУ провели учения на предмет ведения боевых действий в условиях радиоактивного заражения, что говорит о том, что ядерная провокация в отношении Запорожской АЭС с повестки дня у киевского режима не снята", - сказал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы
31 мая, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЭнергодарРоссияВладимир РоговСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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