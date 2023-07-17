https://ria.ru/20230717/stantsiya-1884732721.html

В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС

В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 17.07.2023

В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС

Украинские войска провели учения по ведению боевых действий в зоне возможного радиоактивного заражения, что говорит о подготовке Киевом ядерной провокации в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:34

2023-07-17T19:34

2023-07-17T19:34

специальная военная операция на украине

в мире

киев

энергодар

россия

владимир рогов

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска провели учения по ведению боевых действий в зоне возможного радиоактивного заражения, что говорит о подготовке Киевом ядерной провокации в отношении Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Подразделения 71-й бригады ВСУ провели учения на предмет ведения боевых действий в условиях радиоактивного заражения, что говорит о том, что ядерная провокация в отношении Запорожской АЭС с повестки дня у киевского режима не снята", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

киев

энергодар

россия

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