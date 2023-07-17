https://ria.ru/20230717/stantsiya-1884732721.html
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 17.07.2023
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС
Украинские войска провели учения по ведению боевых действий в зоне возможного радиоактивного заражения, что говорит о подготовке Киевом ядерной провокации в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:34
2023-07-17T19:34
2023-07-17T19:34
специальная военная операция на украине
в мире
киев
энергодар
россия
владимир рогов
сергей шойгу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_fbcad425d8b8bbfdd9ffca5c1de86a5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска провели учения по ведению боевых действий в зоне возможного радиоактивного заражения, что говорит о подготовке Киевом ядерной провокации в отношении Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Подразделения 71-й бригады ВСУ провели учения на предмет ведения боевых действий в условиях радиоактивного заражения, что говорит о том, что ядерная провокация в отношении Запорожской АЭС с повестки дня у киевского режима не снята", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html
киев
энергодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8190ed1eaf8841f035076bb096370ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, энергодар, россия, владимир рогов, сергей шойгу, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ядерной провокации на ЗАЭС
Глава общественного движения Рогов: Киев готовит ядерную провокацию в отношении ЗАЭС