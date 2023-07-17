https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884650085.html

Российские войска отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.07.2023

Российские войска отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в ходе безуспешных атак на Донецком направлении почти 320 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:08

2023-07-17T14:08

2023-07-17T14:21

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882341221_171:0:2833:1498_1920x0_80_0_0_f21d5f7751b9a7b3b5e67225b5d1db3c.jpg

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в ходе безуспешных атак на Донецком направлении почти 320 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.В частности, как отметили в министерстве, на Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка ДНР. Кроме того, уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка ЛНР, Краматорск и Водяное ДНР."В ходе боевых действий уничтожено до 320 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, гаубица "МСТА-Б", две противотанковые пушки "Рапира", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в Минобороны.

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность