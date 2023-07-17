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Российские войска отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.07.2023
Российские войска отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в ходе безуспешных атак на Донецком направлении почти 320 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:08
2023-07-17T14:08
2023-07-17T14:21
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в ходе безуспешных атак на Донецком направлении почти 320 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.В частности, как отметили в министерстве, на Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка ДНР. Кроме того, уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка ЛНР, Краматорск и Водяное ДНР."В ходе боевых действий уничтожено до 320 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, гаубица "МСТА-Б", две противотанковые пушки "Рапира", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в Минобороны.
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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские войска отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении