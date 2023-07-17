https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884517176.html

Группировка "Восток" оказывает на ВСУ систематическое огневое воздействие

Группировка "Восток" оказывает на ВСУ систематическое огневое воздействие - РИА Новости, 17.07.2023

Группировка "Восток" оказывает на ВСУ систематическое огневое воздействие

Российские военнослужащие группировки "Восток" оказали на украинских военных систематическое огневое воздействие на южнодонецком направлении, уничтожены пикап с РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:05

2023-07-17T05:05

2023-07-17T05:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" оказали на украинских военных систематическое огневое воздействие на южнодонецком направлении, уничтожены пикап с националистами и два минометных расчета, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" в ходе систематического огневого воздействия на противника уничтожены пикап с националистами восточнее Макаровки, два минометных расчета в районах Новомайорского и Новодонецкого", - сказал Чехов. Он добавил, что воздушная разведка вскрыла скопление националистов в районе Новодаровки, которое затем было уничтожено артиллерийским огнем. Штурмовая и армейская авиация нанесла огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районах Старомайорского и Урожайного, отметил Чехов. "Также в районе Старомайорского расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поражены места скопления живой силы ВСУ", - сказал начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20230717/tank-1884515039.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность