https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884517176.html
Группировка "Восток" оказывает на ВСУ систематическое огневое воздействие
Группировка "Восток" оказывает на ВСУ систематическое огневое воздействие - РИА Новости, 17.07.2023
Группировка "Восток" оказывает на ВСУ систематическое огневое воздействие
Российские военнослужащие группировки "Восток" оказали на украинских военных систематическое огневое воздействие на южнодонецком направлении, уничтожены пикап с РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:05
2023-07-17T05:05
2023-07-17T05:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" оказали на украинских военных систематическое огневое воздействие на южнодонецком направлении, уничтожены пикап с националистами и два минометных расчета, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" в ходе систематического огневого воздействия на противника уничтожены пикап с националистами восточнее Макаровки, два минометных расчета в районах Новомайорского и Новодонецкого", - сказал Чехов. Он добавил, что воздушная разведка вскрыла скопление националистов в районе Новодаровки, которое затем было уничтожено артиллерийским огнем. Штурмовая и армейская авиация нанесла огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районах Старомайорского и Урожайного, отметил Чехов. "Также в районе Старомайорского расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поражены места скопления живой силы ВСУ", - сказал начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20230717/tank-1884515039.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Восток" оказывает на ВСУ систематическое огневое воздействие
Минобороны: группировка "Восток" оказывает на ВСУ систематическое огневое воздействие
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" оказали на украинских военных систематическое огневое воздействие на южнодонецком направлении, уничтожены пикап с националистами и два минометных расчета, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" в ходе систематического огневого воздействия на противника уничтожены пикап с националистами восточнее Макаровки, два минометных расчета в районах Новомайорского и Новодонецкого", - сказал Чехов.
Он добавил, что воздушная разведка вскрыла скопление националистов в районе Новодаровки, которое затем было уничтожено артиллерийским огнем. Штурмовая и армейская авиация нанесла огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районах Старомайорского и Урожайного, отметил Чехов.
"Также в районе Старомайорского расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поражены места скопления живой силы ВСУ
", - сказал начальник пресс-центра.
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