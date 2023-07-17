https://ria.ru/20230717/spasateli-1884731554.html

В Туве нашли пятерых потерявшихся собирателей орехов

В Туве нашли пятерых потерявшихся собирателей орехов - РИА Новости, 17.07.2023

В Туве нашли пятерых потерявшихся собирателей орехов

В Туве спасатели нашли пятерых сборщиков орехов, которые пропали в тайге в начале июля, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:26

2023-07-17T19:26

2023-07-17T20:36

хорошие новости

происшествия

тес-хемский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. В Туве спасатели нашли пятерых сборщиков орехов, которые пропали в тайге в начале июля, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. Пятеро родственников, среди которых один несовершеннолетний, ушли на сбор орехов в Тес-Хемском районе еще 6 июля. О том, что они не вернулись, родные сообщили в полицию только в минувшие выходные."Четверо взрослых и 16-летний подросток найдены в 60 километрах от села Шуурмак. У собирателей кедрового ореха сломалась машина", — говорится в публикации. В ведомстве уточнили, что медицинская помощь потерявшимся не потребовалась. Они уже направляются домой.

https://ria.ru/20230714/spasenie-1884116535.html

тес-хемский район

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2023

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происшествия, тес-хемский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)