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В Туве нашли пятерых потерявшихся собирателей орехов - РИА Новости, 17.07.2023
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Хорошие новости
 
19:26 17.07.2023 (обновлено: 20:36 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/spasateli-1884731554.html
В Туве нашли пятерых потерявшихся собирателей орехов
В Туве нашли пятерых потерявшихся собирателей орехов - РИА Новости, 17.07.2023
В Туве нашли пятерых потерявшихся собирателей орехов
В Туве спасатели нашли пятерых сборщиков орехов, которые пропали в тайге в начале июля, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:26
2023-07-17T20:36
хорошие новости
происшествия
тес-хемский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. В Туве спасатели нашли пятерых сборщиков орехов, которые пропали в тайге в начале июля, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. Пятеро родственников, среди которых один несовершеннолетний, ушли на сбор орехов в Тес-Хемском районе еще 6 июля. О том, что они не вернулись, родные сообщили в полицию только в минувшие выходные."Четверо взрослых и 16-летний подросток найдены в 60 километрах от села Шуурмак. У собирателей кедрового ореха сломалась машина", — говорится в публикации. В ведомстве уточнили, что медицинская помощь потерявшимся не потребовалась. Они уже направляются домой.
https://ria.ru/20230714/spasenie-1884116535.html
тес-хемский район
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происшествия, тес-хемский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Тес-Хемский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туве нашли пятерых потерявшихся собирателей орехов

В Туве спасатели нашли пятерых потерявшихся собирателей орехов, ушедших в тайгу 6 июля

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКедровые орехи
Кедровые орехи - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кедровые орехи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. В Туве спасатели нашли пятерых сборщиков орехов, которые пропали в тайге в начале июля, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
Пятеро родственников, среди которых один несовершеннолетний, ушли на сбор орехов в Тес-Хемском районе еще 6 июля. О том, что они не вернулись, родные сообщили в полицию только в минувшие выходные.
"Четверо взрослых и 16-летний подросток найдены в 60 километрах от села Шуурмак. У собирателей кедрового ореха сломалась машина", — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что медицинская помощь потерявшимся не потребовалась. Они уже направляются домой.
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Хорошие новостиПроисшествияТес-Хемский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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