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Новак и министр нефти Венесуэлы обсудили двустороннее сотрудничество
Новак и министр нефти Венесуэлы обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 17.07.2023
Новак и министр нефти Венесуэлы обсудили двустороннее сотрудничество
Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с сопредседателем российско-венесуэльской межправительственной комиссии, министром нефти Венесуэлы Педро Рафаэлем РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:23
2023-07-17T17:23
2023-07-17T17:23
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с сопредседателем российско-венесуэльской межправительственной комиссии, министром нефти Венесуэлы Педро Рафаэлем Тельечеа, на которой стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, в частности, было отмечено, что российские компании заинтересованы в установлении сотрудничества с венесуэльскими компаниями в добыче и переработке нефти, сообщило правительство РФ. "Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики и ТЭК, включая взаимодействие на многосторонних площадках, в том числе в рамках ОПЕК+ и ФСЭГ и развития добычных проектов в Венесуэле с участием российских компаний", – говорится в сообщении. "Была отмечена заинтересованность российских компаний в установлении сотрудничества с венесуэльскими компаниями в таких областях, как нефтедобыча и нефтепереработка, повышение энергоэффективности, модернизация электросетевого хозяйства, а также поставка продуктов нефтехимии, включая катализаторы и присадки с возможностью организации производства на территории Венесуэлы", – также отмечается в сообщении. Следующее заседание российско-венесуэльской межправительственной комиссии пройдет в России в октябре 2023 года.
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венесуэла, александр новак, фсэг, опек, россия
Венесуэла, Александр Новак, ФСЭГ, ОПЕК, Россия
Новак и министр нефти Венесуэлы обсудили двустороннее сотрудничество
Новак обсудил с министром нефти Венесуэлы Тельечеа сотрудничество в энергетике и ТЭК
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел встречу с сопредседателем российско-венесуэльской межправительственной комиссии, министром нефти Венесуэлы Педро Рафаэлем Тельечеа, на которой стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, в частности, было отмечено, что российские компании заинтересованы в установлении сотрудничества с венесуэльскими компаниями в добыче и переработке нефти, сообщило правительство РФ.
"Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики и ТЭК, включая взаимодействие на многосторонних площадках, в том числе в рамках ОПЕК+
и ФСЭГ
и развития добычных проектов в Венесуэле с участием российских компаний", – говорится в сообщении.
"Была отмечена заинтересованность российских компаний в установлении сотрудничества с венесуэльскими компаниями в таких областях, как нефтедобыча и нефтепереработка, повышение энергоэффективности, модернизация электросетевого хозяйства, а также поставка продуктов нефтехимии, включая катализаторы и присадки с возможностью организации производства на территории Венесуэлы", – также отмечается в сообщении.
Следующее заседание российско-венесуэльской межправительственной комиссии пройдет в России в октябре 2023 года.
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