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Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 17.07.2023 (обновлено: 10:19 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/situatsiya-1884539981.html
Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на Купянском направлении
Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 17.07.2023
Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на Купянском направлении
Российские войска активно наступают на Купянском направлении, ситуация для ВСУ тяжелая, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:26
2023-07-17T10:19
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские войска активно наступают на Купянском направлении, ситуация для ВСУ тяжелая, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале. "Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении в Харьковской области. Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия. &lt;…&gt; Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", — говорится в публикации. Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных и 1200 единиц техники, в том числе 21 самолет, шесть вертолетов, 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции.
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украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на Купянском направлении

Замглавы Минобороны Украины Маляр заявила о тяжелой ситуации на Купянском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские войска активно наступают на Купянском направлении, ситуация для ВСУ тяжелая, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале.
"Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении в Харьковской области. Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия. <…> Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", — говорится в публикации.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных и 1200 единиц техники, в том числе 21 самолет, шесть вертолетов, 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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