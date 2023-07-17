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Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на Купянском направлении
Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 17.07.2023
Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на Купянском направлении
Российские войска активно наступают на Купянском направлении, ситуация для ВСУ тяжелая, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:26
2023-07-17T09:26
2023-07-17T10:19
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские войска активно наступают на Купянском направлении, ситуация для ВСУ тяжелая, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале. "Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении в Харьковской области. Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия. <…> Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", — говорится в публикации. Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных и 1200 единиц техники, в том числе 21 самолет, шесть вертолетов, 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции.
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украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на Купянском направлении
Замглавы Минобороны Украины Маляр заявила о тяжелой ситуации на Купянском направлении