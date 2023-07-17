https://ria.ru/20230717/siriya-1884756498.html

БПЛА "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

БПЛА "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 17.07.2023

БПЛА "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки десять раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T22:43

2023-07-17T22:43

2023-07-17T22:43

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки десять раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано десять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Гуринов. Он также уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, зафиксировано четыре нарушения воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16 "коалиции". Отмечается, что подобные полеты являются опасными предпосылками авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы.

https://radiosputnik.ria.ru/20230707/siriya-1882715176.html

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в мире, сша, сирия, f-16, эт-танф