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БПЛА "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
БПЛА "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 17.07.2023
БПЛА "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки десять раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:43
2023-07-17T22:43
2023-07-17T22:43
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки десять раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано десять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Гуринов. Он также уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, зафиксировано четыре нарушения воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16 "коалиции". Отмечается, что подобные полеты являются опасными предпосылками авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы.
https://radiosputnik.ria.ru/20230707/siriya-1882715176.html
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в мире, сша, сирия, f-16, эт-танф
В мире, США, Сирия, F-16, Эт-Танф
БПЛА "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
ЦПВС: беспилотники "коалиции" США десять раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии