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"Это уже шизофрения". Шольца поставили на место после слов о Путине
"Это уже шизофрения". Шольца поставили на место после слов о Путине - РИА Новости, 17.07.2023
"Это уже шизофрения". Шольца поставили на место после слов о Путине
Пользователи Twitter осудили канцлера Германии Олафа Шольца после слов о том, что Владимир Путин якобы подал плохой сигнал, отказавшись продлевать зерновую... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T20:46
2023-07-17T20:46
2023-07-17T23:28
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
владимир путин
олаф шольц
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили канцлера Германии Олафа Шольца после слов о том, что Владимир Путин якобы подал плохой сигнал, отказавшись продлевать зерновую сделку.Как утверждает немецкий политик, таким образом Россия "показала, что не чувствует ответственности за хорошие взаимоотношения в мире" и "угрожает всем"."Россия соблюдала договор в течение сезона, все постоянно агитировали против Москвы и вооружали Украину, и Шольц был как раз в первых рядах. А теперь вы удивляетесь такой реакции?" — задал риторический вопрос один из читателей."А поставки немецкого оружия ВСУ — это хороший знак? Что за чушь ты несешь?" — написал второй."Это уже шизофрения от немецкого канцлера", — отметил еще один комментатор."Вы вводите санкции против России и даете оружие украинцам. Это вы сделали выбор в пользу боевых действий, а не дипломатии", — подчеркнул другой."Это плохой сигнал, что господин Шольц не чувствует себя ответственным за хорошее сосуществование с Россией. Он угрожает нашей стране, ему плевать, что будет с его народом и Германией", — резюмировали пользователи.Путин не раз указывал, что Запад забирает себе большую часть украинского зерна, тогда как главная цель сделки — поставки нуждающимся странам — так и не была реализована.
https://ria.ru/20230716/berbok-1884432779.html
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"Это уже шизофрения". Шольца поставили на место после слов о Путине
Пользователи Twitter осадили Шольца за слова о Путине после выхода из зерновой сделки