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Тамбовские специалисты отремонтировали школу в Новоайдарском районе ЛНР - РИА Новости, 17.07.2023
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Надежные люди
 
14:21 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/shkola-1884654134.html
Тамбовские специалисты отремонтировали школу в Новоайдарском районе ЛНР
Тамбовские специалисты отремонтировали школу в Новоайдарском районе ЛНР - РИА Новости, 17.07.2023
Тамбовские специалисты отремонтировали школу в Новоайдарском районе ЛНР
Тамбовские специалисты досрочно завершили капитальный ремонт школы-шестилетки в подшефном Новоайдарском районе ЛНР, здание введут в эксплуатацию до конца июля,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:21
2023-07-17T14:21
надежные люди
луганская народная республика
тамбовская область
максим егоров
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ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Тамбовские специалисты досрочно завершили капитальный ремонт школы-шестилетки в подшефном Новоайдарском районе ЛНР, здание введут в эксплуатацию до конца июля, сообщили в правительстве Тамбовской области. "Тамбовчане продолжают активно помогать подшефному Новоайдарскому району ЛНР в восстановлении инфраструктуры. В частности, к концу июля будет введено в эксплуатацию отремонтированное здание школы-шестилетки в поселке городского типа Новоайдар Луганской Народной Республики. Капитальный ремонт кровли здания тамбовские строители завершили досрочно", — говорится на сайте правительства Тамбовской области. Ремонт школы начался в апреле 2023 года. Строители демонтировали старую кровлю и установили новую из листовой стали с полимерным покрытием, провели облицовку фронтонов и карнизов металлическим сайдингом. "Строительно-монтажные работы планировалось завершить в конце августа, но тамбовчане выполнили весь объем работ на полтора месяца раньше срока. Как сообщили в министерстве градостроительства и архитектуры Тамбовской области, сейчас готовится исполнительная документация по вводу объекта в эксплуатацию", — добавили власти. Губернатор Максим Егоров отметил, что тамбовские специалисты продолжают восстановление других школ в подшефном районе. По плану, строители отремонтируют три школьных пищеблока в селах Муратово, Бахмутовка и Райгородка до начала учебного года. Решение, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне 2022 года. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.
https://ria.ru/20230710/lodki-1883219394.html
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луганская народная республика, тамбовская область, максим егоров
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Тамбовская область, Максим Егоров
Тамбовские специалисты отремонтировали школу в Новоайдарском районе ЛНР

Тамбовские специалисты досрочно отремонтировали школу в Новоайдарском районе ЛНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские строители
Российские строители - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Российские строители. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Тамбовские специалисты досрочно завершили капитальный ремонт школы-шестилетки в подшефном Новоайдарском районе ЛНР, здание введут в эксплуатацию до конца июля, сообщили в правительстве Тамбовской области.
"Тамбовчане продолжают активно помогать подшефному Новоайдарскому району ЛНР в восстановлении инфраструктуры. В частности, к концу июля будет введено в эксплуатацию отремонтированное здание школы-шестилетки в поселке городского типа Новоайдар Луганской Народной Республики. Капитальный ремонт кровли здания тамбовские строители завершили досрочно", — говорится на сайте правительства Тамбовской области.
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Ремонт школы начался в апреле 2023 года. Строители демонтировали старую кровлю и установили новую из листовой стали с полимерным покрытием, провели облицовку фронтонов и карнизов металлическим сайдингом.
«
"Строительно-монтажные работы планировалось завершить в конце августа, но тамбовчане выполнили весь объем работ на полтора месяца раньше срока. Как сообщили в министерстве градостроительства и архитектуры Тамбовской области, сейчас готовится исполнительная документация по вводу объекта в эксплуатацию", — добавили власти.
Губернатор Максим Егоров отметил, что тамбовские специалисты продолжают восстановление других школ в подшефном районе. По плану, строители отремонтируют три школьных пищеблока в селах Муратово, Бахмутовка и Райгородка до начала учебного года.
Решение, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне 2022 года. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.
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Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаТамбовская областьМаксим Егоров
 
 
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