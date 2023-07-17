Тамбовские специалисты отремонтировали школу в Новоайдарском районе ЛНР
Тамбовские специалисты досрочно отремонтировали школу в Новоайдарском районе ЛНР
Российские строители. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Тамбовские специалисты досрочно завершили капитальный ремонт школы-шестилетки в подшефном Новоайдарском районе ЛНР, здание введут в эксплуатацию до конца июля, сообщили в правительстве Тамбовской области.
"Тамбовчане продолжают активно помогать подшефному Новоайдарскому району ЛНР в восстановлении инфраструктуры. В частности, к концу июля будет введено в эксплуатацию отремонтированное здание школы-шестилетки в поселке городского типа Новоайдар Луганской Народной Республики. Капитальный ремонт кровли здания тамбовские строители завершили досрочно", — говорится на сайте правительства Тамбовской области.
Ремонт школы начался в апреле 2023 года. Строители демонтировали старую кровлю и установили новую из листовой стали с полимерным покрытием, провели облицовку фронтонов и карнизов металлическим сайдингом.
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"Строительно-монтажные работы планировалось завершить в конце августа, но тамбовчане выполнили весь объем работ на полтора месяца раньше срока. Как сообщили в министерстве градостроительства и архитектуры Тамбовской области, сейчас готовится исполнительная документация по вводу объекта в эксплуатацию", — добавили власти.
Губернатор Максим Егоров отметил, что тамбовские специалисты продолжают восстановление других школ в подшефном районе. По плану, строители отремонтируют три школьных пищеблока в селах Муратово, Бахмутовка и Райгородка до начала учебного года.
Решение, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне 2022 года. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.