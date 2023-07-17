Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг зерновой сделки
Глава МИД Турции Фидан обсудил с генсеком ООН Гутеррешем ситуацию вокруг зерновой сделки
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту. Архивное фото
АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.
"Сегодня (17 июля) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В ходе разговора обсуждались последние события, связанные со стамбульским зерновым соглашением", - говорится в сообщении МИД Турции.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.