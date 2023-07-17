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Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
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21:55 17.07.2023 (обновлено: 22:10 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884752496.html
Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг зерновой сделки
Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг зерновой сделки
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T21:55
2023-07-17T22:10
турция
оон
зерновая сделка
россия
хакан фидан
россельхозбанк
антониу гутерреш
украина
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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки."Сегодня (17 июля) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В ходе разговора обсуждались последние события, связанные со стамбульским зерновым соглашением", - говорится в сообщении МИД Турции.Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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турция, оон, зерновая сделка, россия, хакан фидан, россельхозбанк, антониу гутерреш, украина, swift, владимир путин
Турция, ООН, Зерновая сделка, Россия, Хакан Фидан, Россельхозбанк, Антониу Гутерреш, Украина, SWIFT, Владимир Путин
Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг зерновой сделки

Глава МИД Турции Фидан обсудил с генсеком ООН Гутеррешем ситуацию вокруг зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту
Рабочий во время погрузки зерна в порту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту. Архивное фото
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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.
"Сегодня (17 июля) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В ходе разговора обсуждались последние события, связанные со стамбульским зерновым соглашением", - говорится в сообщении МИД Турции.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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ТурцияООНЗерновая сделкаРоссияХакан ФиданРоссельхозбанкАнтониу ГутеррешУкраинаSWIFTВладимир Путин
 
 
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