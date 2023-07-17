https://ria.ru/20230717/sdelka-1884752496.html

Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг зерновой сделки

Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023

Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг зерновой сделки

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T21:55

2023-07-17T21:55

2023-07-17T22:10

турция

оон

зерновая сделка

россия

хакан фидан

россельхозбанк

антониу гутерреш

украина

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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки."Сегодня (17 июля) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В ходе разговора обсуждались последние события, связанные со стамбульским зерновым соглашением", - говорится в сообщении МИД Турции.Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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