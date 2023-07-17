Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: украинские суда перестанут страховать после отмены зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884749398.html
Эксперт: украинские суда перестанут страховать после отмены зерновой сделки
Эксперт: украинские суда перестанут страховать после отмены зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
Эксперт: украинские суда перестанут страховать после отмены зерновой сделки
Владимир Зеленский надеется продолжить поставлять зерно и после выхода России из сделки, но суда, которые экспортируют продовольствие, могут перестать... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T21:08
2023-07-17T21:08
экономика
россия
украина
москва
владимир зеленский
богдан безпалько
владимир путин
россельхозбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794940994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_832637f391ae613de07b2d317d74a1ac.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский надеется продолжить поставлять зерно и после выхода России из сделки, но суда, которые экспортируют продовольствие, могут перестать страховать после отзыва Москвой гарантий безопасности судоходства по черноморским коридорам, заявил РИА Новости член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции. Ранее в понедельник Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки, что означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. "Зеленский надеется, что выход России из зерновой сделки просто ничего не изменит… Но могут возрасти страховые взносы для владельцев сухогрузов. Либо вообще откажутся страховать эти суда, в этом случае экспорт (зерна) для Украины существенно затруднится. А если какой-либо из них случайно подорвется на мине или затонет, судоходство может сойти на нет", – сказал Безпалько. Он отметил, что после выхода России из зерновой сделки всё зависит от действий самой Москвы по отношению к Украине. "Скорее всего, Россия закроет этот экспорт", – считает эксперт. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794940994_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f0bb59fa8114e4af6eedf65b128b7c2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, москва, владимир зеленский, богдан безпалько, владимир путин, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, оон
Экономика, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Богдан Безпалько, Владимир Путин, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка, ООН
Эксперт: украинские суда перестанут страховать после отмены зерновой сделки

Политолог Безпалько: украинские суда перестанут страховать после выхода России из сделки

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкГрузовые суда
Грузовые суда - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Грузовые суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский надеется продолжить поставлять зерно и после выхода России из сделки, но суда, которые экспортируют продовольствие, могут перестать страховать после отзыва Москвой гарантий безопасности судоходства по черноморским коридорам, заявил РИА Новости член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции. Ранее в понедельник Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки, что означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Зерновая сделка: сегодня решится все
Вчера, 08:00
"Зеленский надеется, что выход России из зерновой сделки просто ничего не изменит… Но могут возрасти страховые взносы для владельцев сухогрузов. Либо вообще откажутся страховать эти суда, в этом случае экспорт (зерна) для Украины существенно затруднится. А если какой-либо из них случайно подорвется на мине или затонет, судоходство может сойти на нет", – сказал Безпалько.
Он отметил, что после выхода России из зерновой сделки всё зависит от действий самой Москвы по отношению к Украине. "Скорее всего, Россия закроет этот экспорт", – считает эксперт.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Дети, территории и зерно. О чем договорились Путин и лидеры Африки
17 июня, 21:12
 
ЭкономикаРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийБогдан БезпалькоВладимир ПутинРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделкаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала