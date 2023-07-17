Итальянские аграрии забили тревогу из-за прекращения зерновой сделки
Coldiretti: отмена зерновой сделки грозит потрясением мировых рынков
Уборка пшеницы. Архивное фото
РИМ, 17 июл – РИА Новости. Отмена зерновой сделки может "потрясти мировые рынки" и грозит политической нестабильностью в регионах с проблемами с продовольственной безопасностью, заявила итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
"Это решение, которому суждено сотрясти мировые рынки из-за веса производства зерновых на Украине", - говорится в сообщении.
Действие зерновой сделки прекращается 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
Согласно заявлению Coldiretti, от соглашения выиграли Китай, Испания и Турция, которые получили 24%, 18% и 10% объема поставленной продукции. Сделка, отметили в ассоциации, также была важна "для борьбы с опасностью голода в 53 странах, где, по данным ООН, население тратит не менее 60% своего дохода на продукты питания".
"Поэтому существует опасность и для политической стабильности, растут социальная напряженность и миграционные потоки, в том числе в направлении Италии", - заявила ассоциация.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.