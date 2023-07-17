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Итальянские аграрии забили тревогу из-за прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
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20:40 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884743978.html
Итальянские аграрии забили тревогу из-за прекращения зерновой сделки
Итальянские аграрии забили тревогу из-за прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
Итальянские аграрии забили тревогу из-за прекращения зерновой сделки
Отмена зерновой сделки может "потрясти мировые рынки" и грозит политической нестабильностью в регионах с проблемами с продовольственной безопасностью, заявила... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T20:40
2023-07-17T20:40
экономика
россия
турция
украина
дмитрий песков
оон
россельхозбанк
swift
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РИМ, 17 июл – РИА Новости. Отмена зерновой сделки может "потрясти мировые рынки" и грозит политической нестабильностью в регионах с проблемами с продовольственной безопасностью, заявила итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. "Это решение, которому суждено сотрясти мировые рынки из-за веса производства зерновых на Украине", - говорится в сообщении. Действие зерновой сделки прекращается 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Согласно заявлению Coldiretti, от соглашения выиграли Китай, Испания и Турция, которые получили 24%, 18% и 10% объема поставленной продукции. Сделка, отметили в ассоциации, также была важна "для борьбы с опасностью голода в 53 странах, где, по данным ООН, население тратит не менее 60% своего дохода на продукты питания". "Поэтому существует опасность и для политической стабильности, растут социальная напряженность и миграционные потоки, в том числе в направлении Италии", - заявила ассоциация. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230717/zerno-1884657566.html
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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экономика, россия, турция, украина, дмитрий песков, оон, россельхозбанк, swift, владимир путин
Экономика, Россия, Турция, Украина, Дмитрий Песков, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Владимир Путин
Итальянские аграрии забили тревогу из-за прекращения зерновой сделки

Coldiretti: отмена зерновой сделки грозит потрясением мировых рынков

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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РИМ, 17 июл – РИА Новости. Отмена зерновой сделки может "потрясти мировые рынки" и грозит политической нестабильностью в регионах с проблемами с продовольственной безопасностью, заявила итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
"Это решение, которому суждено сотрясти мировые рынки из-за веса производства зерновых на Украине", - говорится в сообщении.
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Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки
Вчера, 14:30
Действие зерновой сделки прекращается 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
Согласно заявлению Coldiretti, от соглашения выиграли Китай, Испания и Турция, которые получили 24%, 18% и 10% объема поставленной продукции. Сделка, отметили в ассоциации, также была важна "для борьбы с опасностью голода в 53 странах, где, по данным ООН, население тратит не менее 60% своего дохода на продукты питания".
"Поэтому существует опасность и для политической стабильности, растут социальная напряженность и миграционные потоки, в том числе в направлении Италии", - заявила ассоциация.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаДмитрий ПесковООНРоссельхозбанкSWIFTВладимир Путин
 
 
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