Шольц раскритиковал решение России по черноморской инициативе
Шольц назвал отказ России от продления зерновой сделки плохим посланием для мира
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал отказ России продлевать зерновую сделку "плохим посланием для остального мира", объяснив решение РФ тем, что она якобы "не чувствует ответственности за хорошие взаимоотношения в мире", при этом в Москве неоднократно отмечали, что гуманитарные задачи инициативы и обязательства в отношении России не выполнялись по вине западных стран.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Там восстанавливается режим временно опасного для судоходства района. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
"Это плохое послание для остального мира. Но все поймут, что за этим стоит... Россия не чувствует ответственности за хорошие взаимоотношения в мире", - прокомментировал Шольц ситуацию с зерновой сделкой на полях саммита ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Брюсселе. Речь канцлера Германии транслировалось немецким телеканалом Phoenix.
Третий по счету саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) проходит 17-18 июля в Брюсселе без участия Владимира Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали. Ранее агентство Блумберг сообщило, что итоговое заявление ЕС к саммиту не будет содержать раздела по Украине.
Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. Путин также отмечал, что условия сделки в отношении России не были выполнены, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собираются исполнять обещаний.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, как только российская часть сделки будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации.