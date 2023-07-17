https://ria.ru/20230717/sdelka-1884729011.html

Шольц раскритиковал решение России по черноморской инициативе

Шольц раскритиковал решение России по черноморской инициативе - РИА Новости, 17.07.2023

Шольц раскритиковал решение России по черноморской инициативе

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал отказ России продлевать зерновую сделку "плохим посланием для остального мира", объяснив решение РФ тем, что она якобы "не... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:05

2023-07-17T19:05

2023-07-17T19:05

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БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал отказ России продлевать зерновую сделку "плохим посланием для остального мира", объяснив решение РФ тем, что она якобы "не чувствует ответственности за хорошие взаимоотношения в мире", при этом в Москве неоднократно отмечали, что гуманитарные задачи инициативы и обязательства в отношении России не выполнялись по вине западных стран. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Там восстанавливается режим временно опасного для судоходства района. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. "Это плохое послание для остального мира. Но все поймут, что за этим стоит... Россия не чувствует ответственности за хорошие взаимоотношения в мире", - прокомментировал Шольц ситуацию с зерновой сделкой на полях саммита ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Брюсселе. Речь канцлера Германии транслировалось немецким телеканалом Phoenix. Третий по счету саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) проходит 17-18 июля в Брюсселе без участия Владимира Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали. Ранее агентство Блумберг сообщило, что итоговое заявление ЕС к саммиту не будет содержать раздела по Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. Путин также отмечал, что условия сделки в отношении России не были выполнены, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собираются исполнять обещаний. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, как только российская часть сделки будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации.

https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

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