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Депутат назвал участие России в зерновой сделке неправильным - РИА Новости, 17.07.2023
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17:24 17.07.2023 (обновлено: 17:25 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884707830.html
Депутат назвал участие России в зерновой сделке неправильным
Депутат назвал участие России в зерновой сделке неправильным - РИА Новости, 17.07.2023
Депутат назвал участие России в зерновой сделке неправильным
Решение по зерновой сделке ожидаемое, для России участвовать в сделке неправильно ни с экономической, ни с политической точки зрения, на первое место следует... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:24
2023-07-17T17:25
экономика
россия
турция
украина
олег морозов
госдума рф
зерновая сделка
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Решение по зерновой сделке ожидаемое, для России участвовать в сделке неправильно ни с экономической, ни с политической точки зрения, на первое место следует ставить интересы РФ, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. "Стало совершенно понятно, что участвовать в этой сделке, просто проявляя добрую волю, неправильно ни с политической, ни с экономической, ни с гуманитарной точки зрения. Поэтому я думаю, что все, кто следит за этим процессом, за этим полем взаимодействия с Турцией, Организацией Объединенных Наций, мировым сообществом, одобряют это решение президента. Это правильно, и на первое место нужно поставить интересы России", - сказал Морозов. Он отметил, что что каждый раз при продлении зерновой сделки Россия понимала, что этот механизм используется против РФ, при этом не используется для беднейших стран. "Мы все прекрасно понимали, что идем на встречу ООН, нашему партнерству с Турцией, если хотите общественному мнению, что мы тем самым, участвуя в зерновой сделке, оказываем максимальное содействие беднейшим странам и ради этого идем на эту не во всем комфортную для нас сделку", - добавил он. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230717/zerno-1884674656.html
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884705932.html
россия
турция
украина
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экономика, россия, турция, украина, олег морозов, госдума рф, зерновая сделка
Экономика, Россия, Турция, Украина, Олег Морозов, Госдума РФ, Зерновая сделка
Депутат назвал участие России в зерновой сделке неправильным

Депутат Госдумы Морозов: участие в зерновой сделке не отвечает интересам России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСбор урожая зерновых
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Сбор урожая зерновых. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Решение по зерновой сделке ожидаемое, для России участвовать в сделке неправильно ни с экономической, ни с политической точки зрения, на первое место следует ставить интересы РФ, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
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"Стало совершенно понятно, что участвовать в этой сделке, просто проявляя добрую волю, неправильно ни с политической, ни с экономической, ни с гуманитарной точки зрения. Поэтому я думаю, что все, кто следит за этим процессом, за этим полем взаимодействия с Турцией, Организацией Объединенных Наций, мировым сообществом, одобряют это решение президента. Это правильно, и на первое место нужно поставить интересы России", - сказал Морозов.
Он отметил, что что каждый раз при продлении зерновой сделки Россия понимала, что этот механизм используется против РФ, при этом не используется для беднейших стран.
"Мы все прекрасно понимали, что идем на встречу ООН, нашему партнерству с Турцией, если хотите общественному мнению, что мы тем самым, участвуя в зерновой сделке, оказываем максимальное содействие беднейшим странам и ради этого идем на эту не во всем комфортную для нас сделку", - добавил он.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаОлег МорозовГосдума РФЗерновая сделка
 
 
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