Эксперт рассказал о последствиях приостановки зерновой сделки для Европы
Эксперт Эрчин предрек рост цен на европейских рынках из-за приостановки зерновой сделки
© Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно
© Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно. Архивное фото
АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Приостановка действия зерновой сделки отразится на европейских рынках, цены на кукурузу вырастут, на решение Москвы могли повлиять соглашения Анкары с Киевом, считает турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по этой теме.
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"Этот год - период, когда Турция сильна с точки зрения урожайности зерновых, поэтому окончание зернового коридора, где есть сильные запасы с прошлого года, не сильно повлияет на турецкие рынки, но думаю, что это серьезно отразится на европейских рынках", - сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, если посмотреть на ситуацию с российский стороны, то был важный момент, который подчеркнули президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров.
"В чем он заключался? Вместо того, чтобы идти в бедные страны, нуждающиеся в российском зерне, оно опосредованно шло в европейские страны, которые ввели санкции против России. Такое положение дел не устраивало и российское правительство", - полагает он.
"Конечно, недавние соглашения Турции с Украиной и ее поведение, направленное против политики России, также стали важным фактором прекращения зернового коридора. Учитывая, что в мировом зерновом коридоре наступит перерыв, мы увидим частичную тенденцию к росту цен на азиатском и европейском рынках. Конечно, жара и неблагоприятные сезонные условия в Европе влияют на урожайность кукурузы, но не пшеницы и ячменя. В связи с этим мы, скорее всего, увидим движение цен на кукурузу", - считает турецкий эксперт.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.