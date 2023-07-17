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Эксперт рассказал о последствиях приостановки зерновой сделки для Европы - РИА Новости, 17.07.2023
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15:52 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884681668.html
Эксперт рассказал о последствиях приостановки зерновой сделки для Европы
Эксперт рассказал о последствиях приостановки зерновой сделки для Европы - РИА Новости, 17.07.2023
Эксперт рассказал о последствиях приостановки зерновой сделки для Европы
Приостановка действия зерновой сделки отразится на европейских рынках, цены на кукурузу вырастут, на решение Москвы могли повлиять соглашения Анкары с Киевом,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:52
2023-07-17T15:52
экономика
россия
европа
турция
в мире
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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Приостановка действия зерновой сделки отразится на европейских рынках, цены на кукурузу вырастут, на решение Москвы могли повлиять соглашения Анкары с Киевом, считает турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по этой теме. "Этот год - период, когда Турция сильна с точки зрения урожайности зерновых, поэтому окончание зернового коридора, где есть сильные запасы с прошлого года, не сильно повлияет на турецкие рынки, но думаю, что это серьезно отразится на европейских рынках", - сказал он РИА Новости. По словам собеседника агентства, если посмотреть на ситуацию с российский стороны, то был важный момент, который подчеркнули президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. "В чем он заключался? Вместо того, чтобы идти в бедные страны, нуждающиеся в российском зерне, оно опосредованно шло в европейские страны, которые ввели санкции против России. Такое положение дел не устраивало и российское правительство", - полагает он. "Конечно, недавние соглашения Турции с Украиной и ее поведение, направленное против политики России, также стали важным фактором прекращения зернового коридора. Учитывая, что в мировом зерновом коридоре наступит перерыв, мы увидим частичную тенденцию к росту цен на азиатском и европейском рынках. Конечно, жара и неблагоприятные сезонные условия в Европе влияют на урожайность кукурузы, но не пшеницы и ячменя. В связи с этим мы, скорее всего, увидим движение цен на кукурузу", - считает турецкий эксперт. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230717/sabotazh-1884662352.html
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экономика, россия, европа, турция, в мире
Экономика, Россия, Европа, Турция, В мире
Эксперт рассказал о последствиях приостановки зерновой сделки для Европы

Эксперт Эрчин предрек рост цен на европейских рынках из-за приостановки зерновой сделки

© Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно
Грузовик разгружает зерно
© Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно. Архивное фото
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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Приостановка действия зерновой сделки отразится на европейских рынках, цены на кукурузу вырастут, на решение Москвы могли повлиять соглашения Анкары с Киевом, считает турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по этой теме.
«
"Этот год - период, когда Турция сильна с точки зрения урожайности зерновых, поэтому окончание зернового коридора, где есть сильные запасы с прошлого года, не сильно повлияет на турецкие рынки, но думаю, что это серьезно отразится на европейских рынках", - сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, если посмотреть на ситуацию с российский стороны, то был важный момент, который подчеркнули президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров.
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"В чем он заключался? Вместо того, чтобы идти в бедные страны, нуждающиеся в российском зерне, оно опосредованно шло в европейские страны, которые ввели санкции против России. Такое положение дел не устраивало и российское правительство", - полагает он.
"Конечно, недавние соглашения Турции с Украиной и ее поведение, направленное против политики России, также стали важным фактором прекращения зернового коридора. Учитывая, что в мировом зерновом коридоре наступит перерыв, мы увидим частичную тенденцию к росту цен на азиатском и европейском рынках. Конечно, жара и неблагоприятные сезонные условия в Европе влияют на урожайность кукурузы, но не пшеницы и ячменя. В связи с этим мы, скорее всего, увидим движение цен на кукурузу", - считает турецкий эксперт.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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