https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884706101.html
Кравцов отреагировал на новые британские санкции против россиян
Кравцов отреагировал на новые британские санкции против россиян - РИА Новости, 17.07.2023
Кравцов отреагировал на новые британские санкции против россиян
Западные страны в очередной раз, прикрываясь детьми, вводят санкции под надуманными предлогами, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:17
2023-07-17T17:17
2023-07-17T17:45
сергей кравцов
дарья морозова
ольга любимова
великобритания
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_86e0752a7494d1021b3cf6ed3f3fd8ea.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Западные страны в очередной раз, прикрываясь детьми, вводят санкции под надуманными предлогами, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.Ранее на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В очередной раз представители Запада прикрываются детьми и под надуманными предлогами, не имеющими ничего общего с действительностью, вводят санкции. Это нисколько не мешает отечественной системе образования следовать своим уникальным курсом и развиваться успешно, невзирая на давление извне", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства просвещения.Министр отметил, что подтверждением правильности выбранного Россией суверенного пути являются блестящие победы российских школьников на международных олимпиадах. "Буквально на днях завершилась международная олимпиада по физике, где наши ребята взяли пять золотых медалей", - заключил глава Минпросвещения.
https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884695119.html
великобритания
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_f89e8189d60eaf7157355211eb6eff08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, дарья морозова, ольга любимова, великобритания, россия, донецкая народная республика
Сергей Кравцов, Дарья Морозова, Ольга Любимова, Великобритания, Россия, Донецкая Народная Республика
Кравцов отреагировал на новые британские санкции против россиян
Кравцов о британских санкциях: в очередной раз западные страны прикрываются детьми
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Западные страны в очередной раз, прикрываясь детьми, вводят санкции под надуманными предлогами, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Ранее на сайте правительства Великобритании
был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова
, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова
и глава администрации Харьковской области
Виталий Ганчев.
"В очередной раз представители Запада прикрываются детьми и под надуманными предлогами, не имеющими ничего общего с действительностью, вводят санкции. Это нисколько не мешает отечественной системе образования следовать своим уникальным курсом и развиваться успешно, невзирая на давление извне", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства просвещения.
Министр отметил, что подтверждением правильности выбранного Россией суверенного пути являются блестящие победы российских школьников на международных олимпиадах. "Буквально на днях завершилась международная олимпиада по физике, где наши ребята взяли пять золотых медалей", - заключил глава Минпросвещения.
Лондон расширил санкции против Ротенберга, Тимченко, Костина и Медведчука