https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884706101.html

Кравцов отреагировал на новые британские санкции против россиян

Кравцов отреагировал на новые британские санкции против россиян - РИА Новости, 17.07.2023

Кравцов отреагировал на новые британские санкции против россиян

Западные страны в очередной раз, прикрываясь детьми, вводят санкции под надуманными предлогами, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:17

2023-07-17T17:17

2023-07-17T17:45

сергей кравцов

дарья морозова

ольга любимова

великобритания

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Западные страны в очередной раз, прикрываясь детьми, вводят санкции под надуманными предлогами, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.Ранее на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В очередной раз представители Запада прикрываются детьми и под надуманными предлогами, не имеющими ничего общего с действительностью, вводят санкции. Это нисколько не мешает отечественной системе образования следовать своим уникальным курсом и развиваться успешно, невзирая на давление извне", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства просвещения.Министр отметил, что подтверждением правильности выбранного Россией суверенного пути являются блестящие победы российских школьников на международных олимпиадах. "Буквально на днях завершилась международная олимпиада по физике, где наши ребята взяли пять золотых медалей", - заключил глава Минпросвещения.

https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884695119.html

великобритания

россия

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сергей кравцов, дарья морозова, ольга любимова, великобритания, россия, донецкая народная республика