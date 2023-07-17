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Кравцов отреагировал на новые британские санкции против россиян - РИА Новости, 17.07.2023
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17:17 17.07.2023 (обновлено: 17:45 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884706101.html
Кравцов отреагировал на новые британские санкции против россиян
Кравцов отреагировал на новые британские санкции против россиян - РИА Новости, 17.07.2023
Кравцов отреагировал на новые британские санкции против россиян
Западные страны в очередной раз, прикрываясь детьми, вводят санкции под надуманными предлогами, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:17
2023-07-17T17:45
сергей кравцов
дарья морозова
ольга любимова
великобритания
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Западные страны в очередной раз, прикрываясь детьми, вводят санкции под надуманными предлогами, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.Ранее на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В очередной раз представители Запада прикрываются детьми и под надуманными предлогами, не имеющими ничего общего с действительностью, вводят санкции. Это нисколько не мешает отечественной системе образования следовать своим уникальным курсом и развиваться успешно, невзирая на давление извне", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства просвещения.Министр отметил, что подтверждением правильности выбранного Россией суверенного пути являются блестящие победы российских школьников на международных олимпиадах. "Буквально на днях завершилась международная олимпиада по физике, где наши ребята взяли пять золотых медалей", - заключил глава Минпросвещения.
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сергей кравцов, дарья морозова, ольга любимова, великобритания, россия, донецкая народная республика
Сергей Кравцов, Дарья Морозова, Ольга Любимова, Великобритания, Россия, Донецкая Народная Республика
Кравцов отреагировал на новые британские санкции против россиян

Кравцов о британских санкциях: в очередной раз западные страны прикрываются детьми

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Западные страны в очередной раз, прикрываясь детьми, вводят санкции под надуманными предлогами, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Ранее на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"В очередной раз представители Запада прикрываются детьми и под надуманными предлогами, не имеющими ничего общего с действительностью, вводят санкции. Это нисколько не мешает отечественной системе образования следовать своим уникальным курсом и развиваться успешно, невзирая на давление извне", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства просвещения.
Министр отметил, что подтверждением правильности выбранного Россией суверенного пути являются блестящие победы российских школьников на международных олимпиадах. "Буквально на днях завершилась международная олимпиада по физике, где наши ребята взяли пять золотых медалей", - заключил глава Минпросвещения.
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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16:34
 
Сергей КравцовДарья МорозоваОльга ЛюбимоваВеликобританияРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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