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Британия ввела санкции против главы Адыгеи - РИА Новости, 17.07.2023
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13:52 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884644728.html
Британия ввела санкции против главы Адыгеи
Британия ввела санкции против главы Адыгеи - РИА Новости, 17.07.2023
Британия ввела санкции против главы Адыгеи
Великобритания ввела санкции против главы Адыгеи Мурата Кумпилова, говорится в документе на сайте британского правительства. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:52
2023-07-17T13:52
мурат кумпилов
владимир путин
великобритания
украина
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против главы Адыгеи Мурата Кумпилова, говорится в документе на сайте британского правительства. "Мурат Каральбиевич Кумпилов является "заинтересованным лицом" в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России", - указывается в документе. В нем утверждается, что Кумпилов "участвует или участвовал в дестабилизации Украины или же угрожал или подрывал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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мурат кумпилов, владимир путин, великобритания, украина, россия
Мурат Кумпилов, Владимир Путин, Великобритания, Украина, Россия
Британия ввела санкции против главы Адыгеи

Великобритания внесла в санкционный список главу Адыгеи Мурата Кумпилова

© Фото : Официальный сайт органов власти Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : Официальный сайт органов власти Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против главы Адыгеи Мурата Кумпилова, говорится в документе на сайте британского правительства.
"Мурат Каральбиевич Кумпилов является "заинтересованным лицом" в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России", - указывается в документе.
В нем утверждается, что Кумпилов "участвует или участвовал в дестабилизации Украины или же угрожал или подрывал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой
13:23
 
Мурат КумпиловВладимир ПутинВеликобританияУкраинаРоссия
 
 
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