https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884644728.html

Британия ввела санкции против главы Адыгеи

Британия ввела санкции против главы Адыгеи - РИА Новости, 17.07.2023

Британия ввела санкции против главы Адыгеи

Великобритания ввела санкции против главы Адыгеи Мурата Кумпилова, говорится в документе на сайте британского правительства. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:52

2023-07-17T13:52

2023-07-17T13:52

мурат кумпилов

владимир путин

великобритания

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863008063_0:124:1800:1137_1920x0_80_0_0_de977efc98be8828f8d2e555f59b4d72.png

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против главы Адыгеи Мурата Кумпилова, говорится в документе на сайте британского правительства. "Мурат Каральбиевич Кумпилов является "заинтересованным лицом" в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России", - указывается в документе. В нем утверждается, что Кумпилов "участвует или участвовал в дестабилизации Украины или же угрожал или подрывал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884628844.html

великобритания

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурат кумпилов, владимир путин, великобритания, украина, россия