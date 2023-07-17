https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884644728.html
Британия ввела санкции против главы Адыгеи
Британия ввела санкции против главы Адыгеи - РИА Новости, 17.07.2023
Британия ввела санкции против главы Адыгеи
Великобритания ввела санкции против главы Адыгеи Мурата Кумпилова, говорится в документе на сайте британского правительства. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:52
2023-07-17T13:52
2023-07-17T13:52
мурат кумпилов
владимир путин
великобритания
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863008063_0:124:1800:1137_1920x0_80_0_0_de977efc98be8828f8d2e555f59b4d72.png
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против главы Адыгеи Мурата Кумпилова, говорится в документе на сайте британского правительства. "Мурат Каральбиевич Кумпилов является "заинтересованным лицом" в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России", - указывается в документе. В нем утверждается, что Кумпилов "участвует или участвовал в дестабилизации Украины или же угрожал или подрывал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884628844.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863008063_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_80063a90b7954fa863cd06d277baf3e0.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, владимир путин, великобритания, украина, россия
Мурат Кумпилов, Владимир Путин, Великобритания, Украина, Россия
Британия ввела санкции против главы Адыгеи
Великобритания внесла в санкционный список главу Адыгеи Мурата Кумпилова