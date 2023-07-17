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В МИД назвали продление зерновой сделки бессмысленным в условиях саботажа
В МИД назвали продление зерновой сделки бессмысленным в условиях саботажа - РИА Новости, 17.07.2023
В МИД назвали продление зерновой сделки бессмысленным в условиях саботажа
В условиях откровенного саботажа в реализации стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "черноморской инициативы"... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:47
2023-07-17T14:47
2023-07-17T14:47
россия
зерновая сделка
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В условиях откровенного саботажа в реализации стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "черноморской инициативы" теряет смысл, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства. "В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "черноморской инициативы" теряет смысл", - заявили в МИД.В МИД подчеркнули, что если в западных столицах реально дорожат "черноморской инициативой", то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. "Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление "сделки", - добавили в ведомстве.
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россия, зерновая сделка, в мире
Россия, Зерновая сделка, В мире
В МИД назвали продление зерновой сделки бессмысленным в условиях саботажа
В МИД назвали продление зерновой сделки бессмысленным из-за саботажа ее реализации