Рейтинг@Mail.ru
Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на АЭС "Руппур" - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 17.07.2023 (обновлено: 15:24 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/ruppur-1884668562.html
Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на АЭС "Руппур"
Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на АЭС "Руппур" - РИА Новости, 17.07.2023
Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на АЭС "Руппур"
Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на строящуюся с участием России АЭС "Руппур", сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" на... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:11
2023-07-17T15:24
бангладеш
россия
аэс руппур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771838957_0:47:800:497_1920x0_80_0_0_c348bc47739ef05e852104ed9b873ca8.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на строящуюся с участием России АЭС "Руппур", сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" на сайте. "Лицензии на обращение, хранение и транспортировку ядерного топлива оператору АЭС "Руппур" выдал надзорный орган по ядерной энергии Бангладеш (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA)", - говорится в сообщении."Завоз ядерного топлива на атомную станцию - это сложный технологический многоуровневый процесс, который должен соответствовать всем международным нормам безопасности. Следующий этап этого пути - приемочная инспекция в Новосибирске. Только после всех необходимых проверок и протокольных процедур будет осуществлена отгрузка и доставка топлива на АЭС "Руппур", - сказал вице-президент управляющей компании инжинирингового дивизиона "Росатома" АО "Атомстройэкспорт", директор проекта по сооружению АЭС "Руппур" Алексей Дерий, слова которого приведены в сообщении.В Новосибирске расположен Новосибирский завод химконцентратов - предприятие "Росатома", выпускающее ядерное топливо, в том числе для АЭС "Руппур".Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Оператор АЭС "Руппур" - Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC).
https://ria.ru/20230619/bangladesh-1879117142.html
бангладеш
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771838957_79:0:790:533_1920x0_80_0_0_96eefbe8ceba78814fe6910f0f9f1e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бангладеш, россия, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Бангладеш, Россия, АЭС Руппур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на АЭС "Руппур"

"Росатом": Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на строящуюся АЭС "Руппур"

© Фото : РосатомУстановка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Руппур" в Бангладеш
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : Росатом
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Руппур" в Бангладеш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на строящуюся с участием России АЭС "Руппур", сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" на сайте.
"Лицензии на обращение, хранение и транспортировку ядерного топлива оператору АЭС "Руппур" выдал надзорный орган по ядерной энергии Бангладеш (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA)", - говорится в сообщении.
"Завоз ядерного топлива на атомную станцию - это сложный технологический многоуровневый процесс, который должен соответствовать всем международным нормам безопасности. Следующий этап этого пути - приемочная инспекция в Новосибирске. Только после всех необходимых проверок и протокольных процедур будет осуществлена отгрузка и доставка топлива на АЭС "Руппур", - сказал вице-президент управляющей компании инжинирингового дивизиона "Росатома" АО "Атомстройэкспорт", директор проекта по сооружению АЭС "Руппур" Алексей Дерий, слова которого приведены в сообщении.
В Новосибирске расположен Новосибирский завод химконцентратов - предприятие "Росатома", выпускающее ядерное топливо, в том числе для АЭС "Руппур".
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Оператор АЭС "Руппур" - Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC).
Баннер с символикой БРИКС
Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС
19 июня, 12:54
 
БангладешРоссияАЭС РуппурГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала