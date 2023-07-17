https://ria.ru/20230717/ruppur-1884668562.html
Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на АЭС "Руппур"
Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на АЭС "Руппур" - РИА Новости, 17.07.2023
Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на АЭС "Руппур"
Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на строящуюся с участием России АЭС "Руппур", сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" на... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:11
2023-07-17T15:11
2023-07-17T15:24
бангладеш
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аэс руппур
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на строящуюся с участием России АЭС "Руппур", сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" на сайте. "Лицензии на обращение, хранение и транспортировку ядерного топлива оператору АЭС "Руппур" выдал надзорный орган по ядерной энергии Бангладеш (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA)", - говорится в сообщении."Завоз ядерного топлива на атомную станцию - это сложный технологический многоуровневый процесс, который должен соответствовать всем международным нормам безопасности. Следующий этап этого пути - приемочная инспекция в Новосибирске. Только после всех необходимых проверок и протокольных процедур будет осуществлена отгрузка и доставка топлива на АЭС "Руппур", - сказал вице-президент управляющей компании инжинирингового дивизиона "Росатома" АО "Атомстройэкспорт", директор проекта по сооружению АЭС "Руппур" Алексей Дерий, слова которого приведены в сообщении.В Новосибирске расположен Новосибирский завод химконцентратов - предприятие "Росатома", выпускающее ядерное топливо, в том числе для АЭС "Руппур".Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Оператор АЭС "Руппур" - Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC).
https://ria.ru/20230619/bangladesh-1879117142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бангладеш, россия, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Бангладеш, Россия, АЭС Руппур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на АЭС "Руппур"
"Росатом": Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на строящуюся АЭС "Руппур"
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на строящуюся с участием России АЭС "Руппур", сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" на сайте
.
"Лицензии на обращение, хранение и транспортировку ядерного топлива оператору АЭС "Руппур" выдал надзорный орган по ядерной энергии Бангладеш (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA)", - говорится в сообщении.
"Завоз ядерного топлива на атомную станцию - это сложный технологический многоуровневый процесс, который должен соответствовать всем международным нормам безопасности. Следующий этап этого пути - приемочная инспекция в Новосибирске. Только после всех необходимых проверок и протокольных процедур будет осуществлена отгрузка и доставка топлива на АЭС "Руппур", - сказал вице-президент управляющей компании инжинирингового дивизиона "Росатома" АО "Атомстройэкспорт", директор проекта по сооружению АЭС "Руппур" Алексей Дерий, слова которого приведены в сообщении.
В Новосибирске расположен Новосибирский завод химконцентратов - предприятие "Росатома", выпускающее ядерное топливо, в том числе для АЭС "Руппур".
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Оператор АЭС "Руппур" - Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC).
Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС