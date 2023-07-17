https://ria.ru/20230717/ruppur-1884668562.html

Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на АЭС "Руппур"

Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на АЭС "Руппур" - РИА Новости, 17.07.2023

Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на АЭС "Руппур"

Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на строящуюся с участием России АЭС "Руппур", сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" на... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:11

2023-07-17T15:11

2023-07-17T15:24

бангладеш

россия

аэс руппур

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на строящуюся с участием России АЭС "Руппур", сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" на сайте. "Лицензии на обращение, хранение и транспортировку ядерного топлива оператору АЭС "Руппур" выдал надзорный орган по ядерной энергии Бангладеш (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA)", - говорится в сообщении."Завоз ядерного топлива на атомную станцию - это сложный технологический многоуровневый процесс, который должен соответствовать всем международным нормам безопасности. Следующий этап этого пути - приемочная инспекция в Новосибирске. Только после всех необходимых проверок и протокольных процедур будет осуществлена отгрузка и доставка топлива на АЭС "Руппур", - сказал вице-президент управляющей компании инжинирингового дивизиона "Росатома" АО "Атомстройэкспорт", директор проекта по сооружению АЭС "Руппур" Алексей Дерий, слова которого приведены в сообщении.В Новосибирске расположен Новосибирский завод химконцентратов - предприятие "Росатома", выпускающее ядерное топливо, в том числе для АЭС "Руппур".Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Оператор АЭС "Руппур" - Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC).

https://ria.ru/20230619/bangladesh-1879117142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бангладеш, россия, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире