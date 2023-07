https://ria.ru/20230717/rets-1884562587.html

РЭЦ: экспозиция Made in Russia откроется на выставке во Вьетнаме

РЭЦ: экспозиция Made in Russia откроется на выставке во Вьетнаме - РИА Новости, 17.07.2023

РЭЦ: экспозиция Made in Russia откроется на выставке во Вьетнаме

Экспозиция Made in Russia откроется на вьетнамской продовольственной выставке Vietfood&Beverage 2023, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:20

2023-07-17T11:20

2023-07-17T11:20

экономика

вьетнам

россия

российский экспортный центр (рэц)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экспозиция Made in Russia откроется на вьетнамской продовольственной выставке Vietfood&Beverage 2023, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Российские агропроизводители представят свою продукцию на экспозиции Made in Russia на 27-й Международной выставке продуктов питания и напитков Vietfood&Beverage 2023 в Хошимине (Вьетнам). Выставка пройдет с 10 по 12 августа на площадке Saigon Exhibition & Convention Center", - рассказали в РЭЦ.Там отметили, что в составе экспозиции Made in Russia площадью более 340 квадратных метров 13 отечественных предприятий презентуют соусы, специи и приправы, икру и морепродукты, соки, овощные консервы, биологически активные добавки, шоколад и конфеты, мясо, сыры, фруктовые и фруктово-ягодные пюре, паштеты, напитки и другие продукты питания."Также участники экспозиции Made in Russia проведут целевые встречи и переговоры с представителями зарубежных компаний и торгово-промышленных организаций, заинтересованных в развитии экономических отношений с иностранными предприятиями индустрии", - указали в сообщении.Международная выставка Vietfood&Beverage 2023 входит в список крупнейших событий по продвижению продукции во Вьетнаме. Выставка проводится при поддержке министерства промышленности и торговли Вьетнама, министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама, а также организаций по стимулированию внутренней и внешней торговли. На мероприятии экспоненты представляют товары в разделах: продукты питания, сельскохозяйственная продукция, морские продукты, напитки, диетические и фармацевтические продукты питания, материалы и ингредиенты.

https://ria.ru/20230714/usiliya-1884275543.html

https://ria.ru/20230713/rets-1884121499.html

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, вьетнам, россия, российский экспортный центр (рэц)