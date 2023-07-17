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РЭЦ: экспозиция Made in Russia откроется на выставке во Вьетнаме - РИА Новости, 17.07.2023
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11:20 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/rets-1884562587.html
РЭЦ: экспозиция Made in Russia откроется на выставке во Вьетнаме
РЭЦ: экспозиция Made in Russia откроется на выставке во Вьетнаме - РИА Новости, 17.07.2023
РЭЦ: экспозиция Made in Russia откроется на выставке во Вьетнаме
Экспозиция Made in Russia откроется на вьетнамской продовольственной выставке Vietfood&Beverage 2023, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:20
2023-07-17T11:20
экономика
вьетнам
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экспозиция Made in Russia откроется на вьетнамской продовольственной выставке Vietfood&amp;Beverage 2023, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Российские агропроизводители представят свою продукцию на экспозиции Made in Russia на 27-й Международной выставке продуктов питания и напитков Vietfood&amp;Beverage 2023 в Хошимине (Вьетнам). Выставка пройдет с 10 по 12 августа на площадке Saigon Exhibition &amp; Convention Center", - рассказали в РЭЦ.Там отметили, что в составе экспозиции Made in Russia площадью более 340 квадратных метров 13 отечественных предприятий презентуют соусы, специи и приправы, икру и морепродукты, соки, овощные консервы, биологически активные добавки, шоколад и конфеты, мясо, сыры, фруктовые и фруктово-ягодные пюре, паштеты, напитки и другие продукты питания."Также участники экспозиции Made in Russia проведут целевые встречи и переговоры с представителями зарубежных компаний и торгово-промышленных организаций, заинтересованных в развитии экономических отношений с иностранными предприятиями индустрии", - указали в сообщении.Международная выставка Vietfood&amp;Beverage 2023 входит в список крупнейших событий по продвижению продукции во Вьетнаме. Выставка проводится при поддержке министерства промышленности и торговли Вьетнама, министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама, а также организаций по стимулированию внутренней и внешней торговли. На мероприятии экспоненты представляют товары в разделах: продукты питания, сельскохозяйственная продукция, морские продукты, напитки, диетические и фармацевтические продукты питания, материалы и ингредиенты.
https://ria.ru/20230714/usiliya-1884275543.html
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экономика, вьетнам, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Вьетнам, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ: экспозиция Made in Russia откроется на выставке во Вьетнаме

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЭЦ
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экспозиция Made in Russia откроется на вьетнамской продовольственной выставке Vietfood&Beverage 2023, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Российские агропроизводители представят свою продукцию на экспозиции Made in Russia на 27-й Международной выставке продуктов питания и напитков Vietfood&Beverage 2023 в Хошимине (Вьетнам). Выставка пройдет с 10 по 12 августа на площадке Saigon Exhibition & Convention Center", - рассказали в РЭЦ.
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Там отметили, что в составе экспозиции Made in Russia площадью более 340 квадратных метров 13 отечественных предприятий презентуют соусы, специи и приправы, икру и морепродукты, соки, овощные консервы, биологически активные добавки, шоколад и конфеты, мясо, сыры, фруктовые и фруктово-ягодные пюре, паштеты, напитки и другие продукты питания.
"Также участники экспозиции Made in Russia проведут целевые встречи и переговоры с представителями зарубежных компаний и торгово-промышленных организаций, заинтересованных в развитии экономических отношений с иностранными предприятиями индустрии", - указали в сообщении.
Международная выставка Vietfood&Beverage 2023 входит в список крупнейших событий по продвижению продукции во Вьетнаме. Выставка проводится при поддержке министерства промышленности и торговли Вьетнама, министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама, а также организаций по стимулированию внутренней и внешней торговли. На мероприятии экспоненты представляют товары в разделах: продукты питания, сельскохозяйственная продукция, морские продукты, напитки, диетические и фармацевтические продукты питания, материалы и ингредиенты.
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