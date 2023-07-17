Россия проведет расследование об участии Британии в провокациях в Буче
Миссия в ООН: Россия проведет расследование об участии Британии в провокациях в Буче
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
ООН, 18 июл – РИА Новости. Россия проведет расследование, которое покажет, сыграл ли Лондон роль в организации провокации в Буче, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
"Была организована провокация в Буче. Как считают многие эксперты, прямую роль в ее организации сыграли британские спецслужбы. Так это или нет, покажет объективное расследование, которое мы обязательно проведем", - сказал Полянский.
В Минобороны ранее заявили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.