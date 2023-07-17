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Россия проведет расследование об участии Британии в провокациях в Буче - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 17.07.2023 (обновлено: 00:10 18.07.2023)
https://ria.ru/20230717/rassledovanie-1884760648.html
Россия проведет расследование об участии Британии в провокациях в Буче
Россия проведет расследование об участии Британии в провокациях в Буче - РИА Новости, 18.07.2023
Россия проведет расследование об участии Британии в провокациях в Буче
Россия проведет расследование, которое покажет, сыграл ли Лондон роль в организации провокации в Буче, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-17T23:43
2023-07-18T00:10
специальная военная операция на украине
россия
лондон
оон
в мире
буча
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ООН, 18 июл – РИА Новости. Россия проведет расследование, которое покажет, сыграл ли Лондон роль в организации провокации в Буче, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий."Была организована провокация в Буче. Как считают многие эксперты, прямую роль в ее организации сыграли британские спецслужбы. Так это или нет, покажет объективное расследование, которое мы обязательно проведем", - сказал Полянский.В Минобороны ранее заявили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20230717/terakt-1884740559.html
https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html
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россия, лондон, оон, в мире, буча
Специальная военная операция на Украине, Россия, Лондон, ООН, В мире, Буча
Россия проведет расследование об участии Британии в провокациях в Буче

Миссия в ООН: Россия проведет расследование об участии Британии в провокациях в Буче

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 июл – РИА Новости. Россия проведет расследование, которое покажет, сыграл ли Лондон роль в организации провокации в Буче, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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Путин назвал произошедшее на Крымском мосту очередным терактом Киева
Вчера, 20:20
"Была организована провокация в Буче. Как считают многие эксперты, прямую роль в ее организации сыграли британские спецслужбы. Так это или нет, покажет объективное расследование, которое мы обязательно проведем", - сказал Полянский.
В Минобороны ранее заявили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. 29 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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