https://ria.ru/20230717/rassledovanie-1884760648.html

Россия проведет расследование об участии Британии в провокациях в Буче

Россия проведет расследование об участии Британии в провокациях в Буче - РИА Новости, 18.07.2023

Россия проведет расследование об участии Британии в провокациях в Буче

Россия проведет расследование, которое покажет, сыграл ли Лондон роль в организации провокации в Буче, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-17T23:43

2023-07-17T23:43

2023-07-18T00:10

специальная военная операция на украине

россия

лондон

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ООН, 18 июл – РИА Новости. Россия проведет расследование, которое покажет, сыграл ли Лондон роль в организации провокации в Буче, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий."Была организована провокация в Буче. Как считают многие эксперты, прямую роль в ее организации сыграли британские спецслужбы. Так это или нет, покажет объективное расследование, которое мы обязательно проведем", - сказал Полянский.В Минобороны ранее заявили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20230717/terakt-1884740559.html

https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html

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россия, лондон, оон, в мире, буча