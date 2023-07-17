https://ria.ru/20230717/pvr-1884529296.html

В восточном Крыму откроют пункты временного размещения

В восточном Крыму откроют пункты временного размещения - РИА Новости, 17.07.2023

В восточном Крыму откроют пункты временного размещения

Пункты временного размещения для туристов откроют в восточном Крыму на фоне ЧП на Крымском мосту, в них можно будет получить информацию об альтернативном... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:13

2023-07-17T08:13

2023-07-17T11:31

туризм

республика крым

краснодарский край

олег крючков

чп на крымском мосту

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Пункты временного размещения для туристов откроют в восточном Крыму на фоне ЧП на Крымском мосту, в них можно будет получить информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края."Планируется открытие пунктов временного размещения в восточном Крыму", - написал Крючков.По его словам, в них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы.При этом Крючков призвал туристов, которые выбрали альтернативный маршрут выезда из Крыма через новые регионы РФ, обратить внимание, что работают три пункта пропуска: "Армянск", "Джанкой", "Перекоп".

https://ria.ru/20230717/rassledovanie-1884524050.html

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республика крым

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республика крым, краснодарский край, олег крючков, чп на крымском мосту, новости - туризм