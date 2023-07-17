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В восточном Крыму откроют пункты временного размещения - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
08:13 17.07.2023 (обновлено: 11:31 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/pvr-1884529296.html
В восточном Крыму откроют пункты временного размещения
В восточном Крыму откроют пункты временного размещения - РИА Новости, 17.07.2023
В восточном Крыму откроют пункты временного размещения
Пункты временного размещения для туристов откроют в восточном Крыму на фоне ЧП на Крымском мосту, в них можно будет получить информацию об альтернативном... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:13
2023-07-17T11:31
туризм
республика крым
краснодарский край
олег крючков
чп на крымском мосту
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Пункты временного размещения для туристов откроют в восточном Крыму на фоне ЧП на Крымском мосту, в них можно будет получить информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края."Планируется открытие пунктов временного размещения в восточном Крыму", - написал Крючков.По его словам, в них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы.При этом Крючков призвал туристов, которые выбрали альтернативный маршрут выезда из Крыма через новые регионы РФ, обратить внимание, что работают три пункта пропуска: "Армянск", "Джанкой", "Перекоп".
https://ria.ru/20230717/rassledovanie-1884524050.html
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республика крым, краснодарский край, олег крючков, чп на крымском мосту, новости - туризм
Туризм, Республика Крым, Краснодарский край, Олег Крючков, ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм
В восточном Крыму откроют пункты временного размещения

Советник главы полуострова Крючков: в восточном Крыму планируется открытие ПВР

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье в Крыму
Вид на Черноморское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Пункты временного размещения для туристов откроют в восточном Крыму на фоне ЧП на Крымском мосту, в них можно будет получить информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
Автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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"Планируется открытие пунктов временного размещения в восточном Крыму", - написал Крючков.
По его словам, в них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы.
При этом Крючков призвал туристов, которые выбрали альтернативный маршрут выезда из Крыма через новые регионы РФ, обратить внимание, что работают три пункта пропуска: "Армянск", "Джанкой", "Перекоп".
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ТуризмРеспублика КрымКраснодарский крайОлег КрючковЧП на Крымском мостуНовости - Туризм
 
 
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