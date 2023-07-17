https://ria.ru/20230717/putin-1884664295.html

Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам

Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам - РИА Новости, 17.07.2023

Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам

Президент России Владимир Путин передал привет военнослужащим из Иркутской области, которые принимают участие в спецоперации. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:57

2023-07-17T14:57

2023-07-17T14:57

специальная военная операция на украине

иркутская область

владимир путин

игорь кобзев

мариуполь

россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет военнослужащим из Иркутской области, которые принимают участие в спецоперации. Глава государства провел встречу с главой региона Игорем Кобзевым. Губернатор передал Путину фотографию бойцов. "Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: "Не подведем!". И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надежные ребята", - сказал он. Путин согласился. "Сомнений нет", - сказал он. А губернатор добавил, что сибиряки "всегда отличались упорством, смелостью, храбростью". "Крепкие ребята", - отреагировал президент. "Привет им всем передавайте", - попросил глава государства. Кобзев передал Путину слова благодарности и поддержки от военнослужащих и рассказал о героических подвигал иркутян. "У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый молодой, Герой России – это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце", - сказал губернатор. Путин попросил главу региона уделять внимание вопросам оказания помощи военнослужащим и их семьям.

https://ria.ru/20230716/svo-1884454991.html

https://ria.ru/20230714/svo-1884181097.html

иркутская область

мариуполь

россия

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иркутская область, владимир путин, игорь кобзев, мариуполь, россия