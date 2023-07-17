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Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/putin-1884664295.html
Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам
Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам - РИА Новости, 17.07.2023
Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам
Президент России Владимир Путин передал привет военнослужащим из Иркутской области, которые принимают участие в спецоперации. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:57
2023-07-17T14:57
специальная военная операция на украине
иркутская область
владимир путин
игорь кобзев
мариуполь
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет военнослужащим из Иркутской области, которые принимают участие в спецоперации. Глава государства провел встречу с главой региона Игорем Кобзевым. Губернатор передал Путину фотографию бойцов. "Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: "Не подведем!". И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надежные ребята", - сказал он. Путин согласился. "Сомнений нет", - сказал он. А губернатор добавил, что сибиряки "всегда отличались упорством, смелостью, храбростью". "Крепкие ребята", - отреагировал президент. "Привет им всем передавайте", - попросил глава государства. Кобзев передал Путину слова благодарности и поддержки от военнослужащих и рассказал о героических подвигал иркутян. "У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый молодой, Герой России – это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце", - сказал губернатор. Путин попросил главу региона уделять внимание вопросам оказания помощи военнослужащим и их семьям.
https://ria.ru/20230716/svo-1884454991.html
https://ria.ru/20230714/svo-1884181097.html
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иркутская область, владимир путин, игорь кобзев, мариуполь, россия
Специальная военная операция на Украине, Иркутская область, Владимир Путин, Игорь Кобзев, Мариуполь, Россия
Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам

Президент Путин передал привет участвующим в СВО военнослужащим из Иркутской области

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет военнослужащим из Иркутской области, которые принимают участие в спецоперации.
Глава государства провел встречу с главой региона Игорем Кобзевым. Губернатор передал Путину фотографию бойцов. "Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: "Не подведем!". И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надежные ребята", - сказал он.
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Путин согласился. "Сомнений нет", - сказал он. А губернатор добавил, что сибиряки "всегда отличались упорством, смелостью, храбростью".
"Крепкие ребята", - отреагировал президент.
"Привет им всем передавайте", - попросил глава государства.
Кобзев передал Путину слова благодарности и поддержки от военнослужащих и рассказал о героических подвигал иркутян.
"У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый молодой, Герой России – это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце", - сказал губернатор.
Путин попросил главу региона уделять внимание вопросам оказания помощи военнослужащим и их семьям.
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Специальная военная операция на УкраинеИркутская областьВладимир ПутинИгорь КобзевМариупольРоссия
 
 
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