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ГП проверит чат после сообщений о фотографиях детей в обнаженном виде - РИА Новости, 17.07.2023
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22:37 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/proverka-1884756219.html
ГП проверит чат после сообщений о фотографиях детей в обнаженном виде
ГП проверит чат после сообщений о фотографиях детей в обнаженном виде - РИА Новости, 17.07.2023
ГП проверит чат после сообщений о фотографиях детей в обнаженном виде
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила депутатское обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову для... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:37
2023-07-17T22:37
россия
игорь краснов
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила депутатское обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову для проверки телеграм-чата, в котором детей шантажом заставляли присылать свои фото в обнаженном виде. По словам депутата, администраторы чата предлагали девочкам 11-13 лет билеты на концерт взамен на фото в обнаженном виде. "Детей шантажировали с целью получения новых фото и видео, угрожая разослать полученные ранее снимки родственниками, друзьям и знакомым", - приводится текст обращения в телеграм-канале Останиной. Парламентарий отметила, что такие ситуации недопустимы, "появление в социальных сетях чатов с таким содержанием ставит под угрозу безопасность психического и физического здоровья подростков". "Прошу вас, уважаемый Игорь Викторович, провести расследование данных фактов и принять соответствующие меры прокурорского реагирования", - говорится в обращении.
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россия, игорь краснов, госдума рф, происшествия
Россия, Игорь Краснов, Госдума РФ, Происшествия
ГП проверит чат после сообщений о фотографиях детей в обнаженном виде

ГП попросили проверить чат, в котором детей шантажировали ради фото в обнаженном виде

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила депутатское обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову для проверки телеграм-чата, в котором детей шантажом заставляли присылать свои фото в обнаженном виде.
По словам депутата, администраторы чата предлагали девочкам 11-13 лет билеты на концерт взамен на фото в обнаженном виде. "Детей шантажировали с целью получения новых фото и видео, угрожая разослать полученные ранее снимки родственниками, друзьям и знакомым", - приводится текст обращения в телеграм-канале Останиной.
Парламентарий отметила, что такие ситуации недопустимы, "появление в социальных сетях чатов с таким содержанием ставит под угрозу безопасность психического и физического здоровья подростков".
"Прошу вас, уважаемый Игорь Викторович, провести расследование данных фактов и принять соответствующие меры прокурорского реагирования", - говорится в обращении.
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