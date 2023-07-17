https://ria.ru/20230717/proverka-1884756219.html
ГП проверит чат после сообщений о фотографиях детей в обнаженном виде
ГП проверит чат после сообщений о фотографиях детей в обнаженном виде - РИА Новости, 17.07.2023
ГП проверит чат после сообщений о фотографиях детей в обнаженном виде
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила депутатское обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову для... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:37
2023-07-17T22:37
2023-07-17T22:37
россия
игорь краснов
госдума рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила депутатское обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову для проверки телеграм-чата, в котором детей шантажом заставляли присылать свои фото в обнаженном виде. По словам депутата, администраторы чата предлагали девочкам 11-13 лет билеты на концерт взамен на фото в обнаженном виде. "Детей шантажировали с целью получения новых фото и видео, угрожая разослать полученные ранее снимки родственниками, друзьям и знакомым", - приводится текст обращения в телеграм-канале Останиной. Парламентарий отметила, что такие ситуации недопустимы, "появление в социальных сетях чатов с таким содержанием ставит под угрозу безопасность психического и физического здоровья подростков". "Прошу вас, уважаемый Игорь Викторович, провести расследование данных фактов и принять соответствующие меры прокурорского реагирования", - говорится в обращении.
https://ria.ru/20230421/obvinenie-1867016187.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, госдума рф, происшествия
Россия, Игорь Краснов, Госдума РФ, Происшествия
ГП проверит чат после сообщений о фотографиях детей в обнаженном виде
ГП попросили проверить чат, в котором детей шантажировали ради фото в обнаженном виде
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила депутатское обращение
генеральному прокурору России Игорю Краснову для проверки телеграм-чата, в котором детей шантажом заставляли присылать свои фото в обнаженном виде.
По словам депутата, администраторы чата предлагали девочкам 11-13 лет билеты на концерт взамен на фото в обнаженном виде. "Детей шантажировали с целью получения новых фото и видео, угрожая разослать полученные ранее снимки родственниками, друзьям и знакомым", - приводится текст обращения в телеграм-канале Останиной.
Парламентарий отметила, что такие ситуации недопустимы, "появление в социальных сетях чатов с таким содержанием ставит под угрозу безопасность психического и физического здоровья подростков".
"Прошу вас, уважаемый Игорь Викторович, провести расследование данных фактов и принять соответствующие меры прокурорского реагирования", - говорится в обращении.
В Пензе женщину обвинили в продаже снимков маленькой дочери