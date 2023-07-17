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ГП проверит чат после сообщений о фотографиях детей в обнаженном виде

ГП проверит чат после сообщений о фотографиях детей в обнаженном виде - РИА Новости, 17.07.2023

ГП проверит чат после сообщений о фотографиях детей в обнаженном виде

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила депутатское обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову для... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T22:37

2023-07-17T22:37

2023-07-17T22:37

россия

игорь краснов

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила депутатское обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову для проверки телеграм-чата, в котором детей шантажом заставляли присылать свои фото в обнаженном виде. По словам депутата, администраторы чата предлагали девочкам 11-13 лет билеты на концерт взамен на фото в обнаженном виде. "Детей шантажировали с целью получения новых фото и видео, угрожая разослать полученные ранее снимки родственниками, друзьям и знакомым", - приводится текст обращения в телеграм-канале Останиной. Парламентарий отметила, что такие ситуации недопустимы, "появление в социальных сетях чатов с таким содержанием ставит под угрозу безопасность психического и физического здоровья подростков". "Прошу вас, уважаемый Игорь Викторович, провести расследование данных фактов и принять соответствующие меры прокурорского реагирования", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20230421/obvinenie-1867016187.html

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россия, игорь краснов, госдума рф, происшествия