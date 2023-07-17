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Власти сообщили об отсутствии пробок на маршрутах объезда Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023
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10:54 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/probki-1884557221.html
Власти сообщили об отсутствии пробок на маршрутах объезда Крымского моста
Власти сообщили об отсутствии пробок на маршрутах объезда Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023
Власти сообщили об отсутствии пробок на маршрутах объезда Крымского моста
Проблем с движением по альтернативным путям объезда Крымского моста нет, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в эфире телеканала РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:54
2023-07-17T10:54
чп на крымском мосту
олег крючков
керчь
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проблем с движением по альтернативным путям объезда Крымского моста нет, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в эфире телеканала "Россия-24". &quot;По последним данным, у нас нет критичных пробок по альтернативному маршруту и какой-то критичной ситуации в Керчи. Все службы работают. До конца дня будет понятно, как будет полностью организовано движение&quot;, - сказал Крючков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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чп на крымском мосту, олег крючков, керчь, краснодарский край, сергей аксенов (политик)
ЧП на Крымском мосту, Олег Крючков, Керчь, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик)
Власти сообщили об отсутствии пробок на маршрутах объезда Крымского моста

Власти сообщили об отсутствии пробок на альтернативных маршрутах объезда Крымского моста

© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проблем с движением по альтернативным путям объезда Крымского моста нет, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в эфире телеканала "Россия-24".
«

"По последним данным, у нас нет критичных пробок по альтернативному маршруту и какой-то критичной ситуации в Керчи. Все службы работают. До конца дня будет понятно, как будет полностью организовано движение", - сказал Крючков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Крым - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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10:32
 
ЧП на Крымском мостуОлег КрючковКерчьКраснодарский крайСергей Аксенов (политик)
 
 
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