https://ria.ru/20230717/probki-1884557221.html

Власти сообщили об отсутствии пробок на маршрутах объезда Крымского моста

Власти сообщили об отсутствии пробок на маршрутах объезда Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023

Власти сообщили об отсутствии пробок на маршрутах объезда Крымского моста

Проблем с движением по альтернативным путям объезда Крымского моста нет, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в эфире телеканала РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:54

2023-07-17T10:54

2023-07-17T10:54

чп на крымском мосту

олег крючков

керчь

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проблем с движением по альтернативным путям объезда Крымского моста нет, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в эфире телеканала "Россия-24". "По последним данным, у нас нет критичных пробок по альтернативному маршруту и какой-то критичной ситуации в Керчи. Все службы работают. До конца дня будет понятно, как будет полностью организовано движение", - сказал Крючков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/marshrut-1884551581.html

керчь

краснодарский край

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чп на крымском мосту, олег крючков, керчь, краснодарский край, сергей аксенов (политик)