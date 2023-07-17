https://ria.ru/20230717/primore-1884530711.html
Свыше 300 проектов благоустройства в Приморье получат финансирование
Свыше 300 проектов благоустройства в Приморье получат финансирование - РИА Новости, 17.07.2023
Свыше 300 проектов благоустройства в Приморье получат финансирование
Свыше 300 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и инициативных групп граждан в Приморье победили в конкурсе на региональное финансирование, РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:29
2023-07-17T08:29
2023-07-17T08:29
приморский край
владивосток
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Свыше 300 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и инициативных групп граждан в Приморье победили в конкурсе на региональное финансирование, сообщает краевое правительство. "В Приморье подвели итоги краевого конкурса грантов для ТОС и инициативных групп граждан. Всего на конкурс поступила 341 заявка. Из 319 проектов-победителей 178 планируется реализовать в городских округах, 72 – в муниципальных округах, 69 – в городских и сельских поселениях", - говорится в сообщении. Среди проектов-победителей – инициативы по благоустройству дворов, созданию площадок для выгула собак, установке площадок, организации освещения на улицах. Все победившие получат финансирование на реализацию своих идей. Активнее всего в конкурсе участвовали ТОСы из Владивостока. Например, победил проект патриотического воспитания ТОС "Сабанеева 13", в рамках которого будет создана аллея с информационными стендами. На них будет рассказываться о выдающих людях, в честь которых названы улицы города. Участники ТОС "имени Нечухаева А.В." предложили создать мини-сквер "Веселые соседи" со скамейками и столиками для шахмат. В регионе в сфере благоустройства реализуются инициированная главой региона Олегом Кожемяко программа "1000 дворов", разработанная Минвостокразвития РФ программа "1000 дворов Дальнего Востока", федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы идут по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, регионального конкурса "Твой проект" и в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС. В Приморье 23 мая и 7 июля прошли Форумы общественников, где власти подвели итоги конкурса грантов, направленных на благоустройство, для ТОС и инициативных групп граждан. На втором форуме Кожемяко заявил, что в два раза увеличен бюджет на грантовые программы - до 280 миллионов рублей. Губернатор также отмечал, что сейчас в регионе насчитывается 340 ТОСов и инициативных групп в сфере благоустройства. ТОС – самоорганизации людей по месту их жительства, созданные для реализации местных инициатив, в том числе в сфере благоустройства.
https://ria.ru/20230714/primore-1884148687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, владивосток, олег кожемяко
Приморский край, Владивосток, Олег Кожемяко
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Свыше 300 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и инициативных групп граждан в Приморье победили в конкурсе на региональное финансирование, сообщает краевое правительство.
«
"В Приморье подвели итоги краевого конкурса грантов для ТОС и инициативных групп граждан. Всего на конкурс поступила 341 заявка. Из 319 проектов-победителей 178 планируется реализовать в городских округах, 72 – в муниципальных округах, 69 – в городских и сельских поселениях", - говорится в сообщении.
Среди проектов-победителей – инициативы по благоустройству дворов, созданию площадок для выгула собак, установке площадок, организации освещения на улицах. Все победившие получат финансирование на реализацию своих идей.
Активнее всего в конкурсе участвовали ТОСы из Владивостока
. Например, победил проект патриотического воспитания ТОС "Сабанеева 13", в рамках которого будет создана аллея с информационными стендами. На них будет рассказываться о выдающих людях, в честь которых названы улицы города. Участники ТОС "имени Нечухаева А.В." предложили создать мини-сквер "Веселые соседи" со скамейками и столиками для шахмат.
В Приморье признали приоритетными проекты в сфере строительства и логистики
В регионе в сфере благоустройства реализуются инициированная главой региона Олегом Кожемяко
программа "1000 дворов", разработанная Минвостокразвития РФ
программа "1000 дворов Дальнего Востока", федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы идут по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, регионального конкурса "Твой проект" и в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС).
С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС.
В Приморье 23 мая и 7 июля прошли Форумы общественников, где власти подвели итоги конкурса грантов, направленных на благоустройство, для ТОС и инициативных групп граждан. На втором форуме Кожемяко заявил, что в два раза увеличен бюджет на грантовые программы - до 280 миллионов рублей. Губернатор также отмечал, что сейчас в регионе насчитывается 340 ТОСов и инициативных групп в сфере благоустройства.
ТОС – самоорганизации людей по месту их жительства, созданные для реализации местных инициатив, в том числе в сфере благоустройства.
В Приморье увеличили финансирование грантовых программ для благоустройства