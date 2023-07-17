https://ria.ru/20230717/primore-1884530711.html

Свыше 300 проектов благоустройства в Приморье получат финансирование

Свыше 300 проектов благоустройства в Приморье получат финансирование - РИА Новости, 17.07.2023

Свыше 300 проектов благоустройства в Приморье получат финансирование

Свыше 300 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и инициативных групп граждан в Приморье победили в конкурсе на региональное финансирование, РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:29

2023-07-17T08:29

2023-07-17T08:29

приморский край

владивосток

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Свыше 300 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и инициативных групп граждан в Приморье победили в конкурсе на региональное финансирование, сообщает краевое правительство. "В Приморье подвели итоги краевого конкурса грантов для ТОС и инициативных групп граждан. Всего на конкурс поступила 341 заявка. Из 319 проектов-победителей 178 планируется реализовать в городских округах, 72 – в муниципальных округах, 69 – в городских и сельских поселениях", - говорится в сообщении. Среди проектов-победителей – инициативы по благоустройству дворов, созданию площадок для выгула собак, установке площадок, организации освещения на улицах. Все победившие получат финансирование на реализацию своих идей. Активнее всего в конкурсе участвовали ТОСы из Владивостока. Например, победил проект патриотического воспитания ТОС "Сабанеева 13", в рамках которого будет создана аллея с информационными стендами. На них будет рассказываться о выдающих людях, в честь которых названы улицы города. Участники ТОС "имени Нечухаева А.В." предложили создать мини-сквер "Веселые соседи" со скамейками и столиками для шахмат. В регионе в сфере благоустройства реализуются инициированная главой региона Олегом Кожемяко программа "1000 дворов", разработанная Минвостокразвития РФ программа "1000 дворов Дальнего Востока", федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы идут по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, регионального конкурса "Твой проект" и в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС. В Приморье 23 мая и 7 июля прошли Форумы общественников, где власти подвели итоги конкурса грантов, направленных на благоустройство, для ТОС и инициативных групп граждан. На втором форуме Кожемяко заявил, что в два раза увеличен бюджет на грантовые программы - до 280 миллионов рублей. Губернатор также отмечал, что сейчас в регионе насчитывается 340 ТОСов и инициативных групп в сфере благоустройства. ТОС – самоорганизации людей по месту их жительства, созданные для реализации местных инициатив, в том числе в сфере благоустройства.

https://ria.ru/20230714/primore-1884148687.html

https://ria.ru/20230707/granty-1882747327.html

приморский край

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

приморский край, владивосток, олег кожемяко