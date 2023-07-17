https://ria.ru/20230717/prichaly-1884705438.html

На Волге в Тутаеве начали монтировать понтонные причалы для парома

На Волге в Тутаеве начали монтировать понтонные причалы для парома - РИА Новости, 17.07.2023

На Волге в Тутаеве начали монтировать понтонные причалы для парома

Понтонные причалы для швартовки грузопассажирского парома начали монтировать на Волге в Тутаеве Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:14

2023-07-17T17:14

2023-07-17T17:14

ярославская область

тутаев

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Понтонные причалы для швартовки грузопассажирского парома начали монтировать на Волге в Тутаеве Ярославской области, сообщает правительство региона. "В Тутаеве начался монтаж понтонных причалов, предназначенных для швартовки грузопассажирского парома. В настоящее время идет сборка основания объекта на правом берегу Волги. Затем рабочие сделают основную часть сооружения и аппарель. После этого такой же причал будет установлен на левом берегу", - говорится в сообщении. Отмечается, что на проведение работ правительством области из регионального бюджета выделено 80 миллионов рублей. Окончание мероприятий запланировано на конец лета. В дальнейшем по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева на левом берегу Волги в Тутаеве будут построены отдельный причал для теплоходов, в том числе круизных, и марина для маломерных кораблей. "Для левобережной части Тутаева это не только обеспечение безопасной и качественной работы переправы, но и возможность принимать туристические теплоходы, а, следовательно, – дополнительный стимул для социально-экономического развития территории", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам Евраева, создание речной инфраструктуры в регионе позволит принимать больше судов, активнее пользоваться акваторией, создавать новые грузопассажирские и туристические маршруты. Есть интересные задумки в сфере водного туризма и парусного спорта. Одна из них – проведение регаты. "Ярославская область – регион на Волге, и нужно пользоваться теми преимуществами, которые дает нам сама природа", – подчеркнул Михаил Евраев.

https://ria.ru/20221129/ktk-1835024905.html

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тутаев

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тутаев, михаил евраев