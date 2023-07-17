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На Волге в Тутаеве начали монтировать понтонные причалы для парома
На Волге в Тутаеве начали монтировать понтонные причалы для парома - РИА Новости, 17.07.2023
На Волге в Тутаеве начали монтировать понтонные причалы для парома
Понтонные причалы для швартовки грузопассажирского парома начали монтировать на Волге в Тутаеве Ярославской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:14
2023-07-17T17:14
2023-07-17T17:14
ярославская область
тутаев
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Понтонные причалы для швартовки грузопассажирского парома начали монтировать на Волге в Тутаеве Ярославской области, сообщает правительство региона. "В Тутаеве начался монтаж понтонных причалов, предназначенных для швартовки грузопассажирского парома. В настоящее время идет сборка основания объекта на правом берегу Волги. Затем рабочие сделают основную часть сооружения и аппарель. После этого такой же причал будет установлен на левом берегу", - говорится в сообщении. Отмечается, что на проведение работ правительством области из регионального бюджета выделено 80 миллионов рублей. Окончание мероприятий запланировано на конец лета. В дальнейшем по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева на левом берегу Волги в Тутаеве будут построены отдельный причал для теплоходов, в том числе круизных, и марина для маломерных кораблей. "Для левобережной части Тутаева это не только обеспечение безопасной и качественной работы переправы, но и возможность принимать туристические теплоходы, а, следовательно, – дополнительный стимул для социально-экономического развития территории", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам Евраева, создание речной инфраструктуры в регионе позволит принимать больше судов, активнее пользоваться акваторией, создавать новые грузопассажирские и туристические маршруты. Есть интересные задумки в сфере водного туризма и парусного спорта. Одна из них – проведение регаты. "Ярославская область – регион на Волге, и нужно пользоваться теми преимуществами, которые дает нам сама природа", – подчеркнул Михаил Евраев.
https://ria.ru/20221129/ktk-1835024905.html
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тутаев, михаил евраев
Ярославская область, Тутаев, Михаил Евраев
На Волге в Тутаеве начали монтировать понтонные причалы для парома
На Волге в Тутаеве Ярославской области начали монтировать понтонные причалы для парома
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Понтонные причалы для швартовки грузопассажирского парома начали монтировать на Волге в Тутаеве Ярославской области, сообщает правительство региона.
«
"В Тутаеве начался монтаж понтонных причалов, предназначенных для швартовки грузопассажирского парома. В настоящее время идет сборка основания объекта на правом берегу Волги. Затем рабочие сделают основную часть сооружения и аппарель. После этого такой же причал будет установлен на левом берегу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на проведение работ правительством области из регионального бюджета выделено 80 миллионов рублей. Окончание мероприятий запланировано на конец лета.
В дальнейшем по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева на левом берегу Волги в Тутаеве будут построены отдельный причал для теплоходов, в том числе круизных, и марина для маломерных кораблей.
«
"Для левобережной части Тутаева это не только обеспечение безопасной и качественной работы переправы, но и возможность принимать туристические теплоходы, а, следовательно, – дополнительный стимул для социально-экономического развития территории", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам Евраева, создание речной инфраструктуры в регионе позволит принимать больше судов, активнее пользоваться акваторией, создавать новые грузопассажирские и туристические маршруты. Есть интересные задумки в сфере водного туризма и парусного спорта. Одна из них – проведение регаты.
«
"Ярославская область – регион на Волге, и нужно пользоваться теми преимуществами, которые дает нам сама природа", – подчеркнул Михаил Евраев
.
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