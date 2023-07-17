https://ria.ru/20230717/pozhary-1884518208.html

В центральной части Сахалина объявили о высокой пожарной опасности

В центральной части Сахалина объявили о высокой пожарной опасности - РИА Новости, 17.07.2023

В центральной части Сахалина объявили о высокой пожарной опасности

Четвертый класс пожарной опасности объявлен в Смирныховском районе Сахалинской области, предупреждает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:24

2023-07-17T05:24

2023-07-17T05:24

происшествия

сахалинская область

россия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл – РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности объявлен в Смирныховском районе Сахалинской области, предупреждает региональный главк МЧС России. "На территории Смирныховского района 17-19 июля прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности)", - говорится в сообщении ведомства. В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности ГУМЧС России по Сахалинской области призывает жителей острова соблюдать простые правила безопасности.

https://ria.ru/20230716/pozhary-1884432228.html

сахалинская область

россия

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалинская область, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии