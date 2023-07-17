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В центральной части Сахалина объявили о высокой пожарной опасности
В центральной части Сахалина объявили о высокой пожарной опасности - РИА Новости, 17.07.2023
В центральной части Сахалина объявили о высокой пожарной опасности
Четвертый класс пожарной опасности объявлен в Смирныховском районе Сахалинской области, предупреждает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:24
2023-07-17T05:24
2023-07-17T05:24
происшествия
сахалинская область
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл – РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности объявлен в Смирныховском районе Сахалинской области, предупреждает региональный главк МЧС России. "На территории Смирныховского района 17-19 июля прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности)", - говорится в сообщении ведомства. В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности ГУМЧС России по Сахалинской области призывает жителей острова соблюдать простые правила безопасности.
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происшествия, сахалинская область, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Сахалинская область, Россия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В центральной части Сахалина объявили о высокой пожарной опасности
МЧС объявило о высокой пожарной опасности в центральной части Сахалина