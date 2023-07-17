https://ria.ru/20230717/pozhar-1884725120.html

На севере Москвы загорелся мусор

На севере Москвы загорелся мусор - РИА Новости, 17.07.2023

На севере Москвы загорелся мусор

Мусор загорелся на севере Москвы, пожарные уже работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:41

2023-07-17T18:41

2023-07-17T18:43

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мусор загорелся на севере Москвы, пожарные уже работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По словам представителя главка, ориентировочный адрес возгорания - улица Зорге, дом 9. "Происходит возгорание мусора. Площадь уточняется", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что подразделения ведомства работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20230716/pozhar-1884494370.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)