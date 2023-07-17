https://ria.ru/20230717/pozhar-1884725120.html
На севере Москвы загорелся мусор
На севере Москвы загорелся мусор - РИА Новости, 17.07.2023
На севере Москвы загорелся мусор
Мусор загорелся на севере Москвы, пожарные уже работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:41
2023-07-17T18:41
2023-07-17T18:43
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мусор загорелся на севере Москвы, пожарные уже работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По словам представителя главка, ориентировочный адрес возгорания - улица Зорге, дом 9. "Происходит возгорание мусора. Площадь уточняется", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что подразделения ведомства работают на месте происшествия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы загорелся мусор
МЧС: на улице Зорге на севере Москвы загорелся мусор
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мусор загорелся на севере Москвы, пожарные уже работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
По словам представителя главка, ориентировочный адрес возгорания - улица Зорге, дом 9.
"Происходит возгорание мусора. Площадь уточняется", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подразделения ведомства работают на месте происшествия.
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