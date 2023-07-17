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В Петербурге на предприятии по производству полипропилена вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.07.2023
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13:10 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/pozhar-1884622516.html
В Петербурге на предприятии по производству полипропилена вспыхнул пожар
В Петербурге на предприятии по производству полипропилена вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.07.2023
В Петербурге на предприятии по производству полипропилена вспыхнул пожар
На предприятии по производству полипропилена в Петербурге произошел пожар на площади 700 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:10
2023-07-17T13:10
выборгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. На предприятии по производству полипропилена в Петербурге произошел пожар на площади 700 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре в Выборгском районе Петербурга поступило в 10.49. "На 1-м и 2-м этажах предприятия по производству полипропилена происходило горение обстановки на общей площади 700 квадратных метров. В 12.03 пожар локализован. Спасатели работают по дополнительному номеру 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 67 человек.
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выборгский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Выборгский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге на предприятии по производству полипропилена вспыхнул пожар

В Петербурге на площади 700 квадратных метров загорелось полипропиленовое предприятие

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава
Пожарные рукава - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. На предприятии по производству полипропилена в Петербурге произошел пожар на площади 700 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре в Выборгском районе Петербурга поступило в 10.49.
"На 1-м и 2-м этажах предприятия по производству полипропилена происходило горение обстановки на общей площади 700 квадратных метров. В 12.03 пожар локализован. Спасатели работают по дополнительному номеру 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 67 человек.
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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