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В Петербурге на предприятии по производству полипропилена вспыхнул пожар
В Петербурге на предприятии по производству полипропилена вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.07.2023
В Петербурге на предприятии по производству полипропилена вспыхнул пожар
На предприятии по производству полипропилена в Петербурге произошел пожар на площади 700 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:10
2023-07-17T13:10
2023-07-17T13:10
выборгский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. На предприятии по производству полипропилена в Петербурге произошел пожар на площади 700 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре в Выборгском районе Петербурга поступило в 10.49. "На 1-м и 2-м этажах предприятия по производству полипропилена происходило горение обстановки на общей площади 700 квадратных метров. В 12.03 пожар локализован. Спасатели работают по дополнительному номеру 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 67 человек.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
выборгский район
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выборгский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Выборгский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге на предприятии по производству полипропилена вспыхнул пожар
В Петербурге на площади 700 квадратных метров загорелось полипропиленовое предприятие