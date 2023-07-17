https://ria.ru/20230717/pozhar-1884622516.html

В Петербурге на предприятии по производству полипропилена вспыхнул пожар

В Петербурге на предприятии по производству полипропилена вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.07.2023

В Петербурге на предприятии по производству полипропилена вспыхнул пожар

На предприятии по производству полипропилена в Петербурге произошел пожар на площади 700 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:10

2023-07-17T13:10

2023-07-17T13:10

выборгский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. На предприятии по производству полипропилена в Петербурге произошел пожар на площади 700 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре в Выборгском районе Петербурга поступило в 10.49. "На 1-м и 2-м этажах предприятия по производству полипропилена происходило горение обстановки на общей площади 700 квадратных метров. В 12.03 пожар локализован. Спасатели работают по дополнительному номеру 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 15 единиц техники и 67 человек.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

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выборгский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)