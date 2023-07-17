https://ria.ru/20230717/pozhar-1884519094.html
В Билибинском районе Чукотки тушат природный пожар
В Билибинском районе Чукотки тушат природный пожар - РИА Новости, 17.07.2023
В Билибинском районе Чукотки тушат природный пожар
Природный пожар на площади свыше 2,5 тысячи гектаров тушат в Билибинском районе Чукотки, угрозы местным населенным пунктам нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:38
2023-07-17T05:38
2023-07-17T05:38
происшествия
билибинский район
чукотка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Природный пожар на площади свыше 2,5 тысячи гектаров тушат в Билибинском районе Чукотки, угрозы местным населенным пунктам нет, сообщил РИА Новости представитель Департамента лесного хозяйства по ДФО. "Площадь – 2540 гектаров, не локализован, пожар действующий в зоне контроля. Угрозы населённым пунктам нет, от населённых пунктов 103 километра", - сказал собеседник. По его словам, пожар тушат 32 человека, задействованы два вертолёта, в течение понедельника планируется дополнительная доставка людей.
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происшествия, билибинский район, чукотка, россия
Происшествия, Билибинский район, Чукотка, Россия
В Билибинском районе Чукотки тушат природный пожар
В Билибинском районе Чукотки тушат природный пожар на площади 2,5 тысячи гектаров
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Природный пожар на площади свыше 2,5 тысячи гектаров тушат в Билибинском районе Чукотки, угрозы местным населенным пунктам нет, сообщил РИА Новости представитель Департамента лесного хозяйства по ДФО.
"Площадь – 2540 гектаров, не локализован, пожар действующий в зоне контроля. Угрозы населённым пунктам нет, от населённых пунктов 103 километра", - сказал собеседник.
По его словам, пожар тушат 32 человека, задействованы два вертолёта, в течение понедельника планируется дополнительная доставка людей.
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