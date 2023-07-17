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В Турции у строительной площадки АЭС "Аккую" возник лесной пожар
В Турции у строительной площадки АЭС "Аккую" возник лесной пожар - РИА Новости, 17.07.2023
В Турции у строительной площадки АЭС "Аккую" возник лесной пожар
Лесной пожар разгорелся в ночь на понедельник в турецкой провинции Мерсин на юге страны, в деревне, распложенной в 40 километрах от строительной площадки АЭС... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T00:37
2023-07-17T00:37
2023-07-17T00:37
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СТАМБУЛ, 17 июл - РИА Новости. Лесной пожар разгорелся в ночь на понедельник в турецкой провинции Мерсин на юге страны, в деревне, распложенной в 40 километрах от строительной площадки АЭС "Аккую", сообщило министерство сельского и лесного хозяйства Турции. "Лесной пожар в деревне Гюльнар провинции Мерсин безостановочно тушат пожарные и вертолеты, способные на полеты ночью", - сообщило ведомство в Twitter, опубликовав видеозапись того, как вертолет сбрасывает воду на горящий лес. Деревня Гюльнар находится примерно в 40 километрах от строительной площадки АЭС. Строительно-монтажные работы на блоке №1 АЭС "Аккую" завершат до конца 2023 года, заявил ранее заместитель председателя совета директоров " Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
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в мире, турция, мерсин (провинция), аэс "аккую", аккую нуклеар
В мире, Турция, Мерсин (провинция), АЭС "Аккую", Аккую Нуклеар
В Турции у строительной площадки АЭС "Аккую" возник лесной пожар
В Турции в 40 километрах от строительной площадки АЭС "Аккую" возник лесной пожар
СТАМБУЛ, 17 июл - РИА Новости. Лесной пожар разгорелся в ночь на понедельник в турецкой провинции Мерсин на юге страны, в деревне, распложенной в 40 километрах от строительной площадки АЭС "Аккую", сообщило министерство сельского и лесного хозяйства Турции.
"Лесной пожар в деревне Гюльнар провинции Мерсин безостановочно тушат пожарные и вертолеты, способные на полеты ночью", - сообщило ведомство в Twitter, опубликовав видеозапись того, как вертолет сбрасывает воду на горящий лес.
Деревня Гюльнар находится примерно в 40 километрах от строительной площадки АЭС.
Строительно-монтажные работы на блоке №1 АЭС "Аккую" завершат до конца 2023 года, заявил ранее заместитель председателя совета директоров " Аккую Нуклеар
" Антон Дедусенко.
Сооружающаяся с участием России
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
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