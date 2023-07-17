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Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.07.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:14
2023-07-17T14:14
2023-07-17T14:21
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба", а также самоходную артиллерийскую установка "Акация", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки до 40 военных и САУ "Акация" на Херсонском направлении