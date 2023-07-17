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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 17.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожили до 240 украинских военных, группу диверсантов, склад боеприпасов ВСУ, РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:09

2023-07-17T14:09

2023-07-17T14:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожили до 240 украинских военных, группу диверсантов, склад боеприпасов ВСУ, а также 10 единиц техники противника, включая одну американскую самоходную гаубицу Paladin, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком направлении оперативно-тактическая, армейская авиации и артиллерия группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику ВСУ в районе Урожайного и Левадного в Запорожcкой области. На запорожском направлении слаженными действиями российских войск поражены скопления живой силы и техники противника в районах Марфополя, Новоселовки, Щербаков и Пятихаток. Также в Запорожской области в районе Чаривного пресечена деятельность украинской группы диверсантов."Потери противника на данных направлениях составили до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, три гаубицы "МСТА-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Д-30". Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)