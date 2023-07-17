https://ria.ru/20230717/posledstviya-1884571794.html
СК опубликовал видео последствий теракта на Крымском мосту
СК опубликовал видео последствий теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
СК опубликовал видео последствий теракта на Крымском мосту
Следственный комитет России опубликовал видео последствий теракта на Крымском мосту. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:35
2023-07-17T11:35
2023-07-17T12:42
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
теракт на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео последствий теракта на Крымском мосту.В размещенном в телеграм-канале ведомства 26-секундном ролике показана работа следственной группы. Видно, что дорожное полотно, пострадавшее в результате теракта, сильно наклонено, на проезжей части стоит помятый автомобиль, вокруг множество обломков.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". В СК РФ сообщали, что российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту среди членов украинских спецслужб и вооруженных формирований.
https://ria.ru/20230717/most-1884583411.html
РИА Новости
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Сбор обломков и осмотр места ЧП: работа следователей на Крымском мосту
Сбор обломков и осмотр места ЧП: работа следователей на Крымском мосту
2023-07-17T11:35
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, теракт на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Теракт на Крымском мосту
СК опубликовал видео последствий теракта на Крымском мосту
СК опубликовал видео, на котором показаны последствия теракта на Крымском мосту