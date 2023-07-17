https://ria.ru/20230717/posledstviya-1884571794.html

СК опубликовал видео последствий теракта на Крымском мосту

СК опубликовал видео последствий теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

СК опубликовал видео последствий теракта на Крымском мосту

Следственный комитет России опубликовал видео последствий теракта на Крымском мосту. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:35

2023-07-17T11:35

2023-07-17T12:42

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

теракт на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео последствий теракта на Крымском мосту.В размещенном в телеграм-канале ведомства 26-секундном ролике показана работа следственной группы. Видно, что дорожное полотно, пострадавшее в результате теракта, сильно наклонено, на проезжей части стоит помятый автомобиль, вокруг множество обломков.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". В СК РФ сообщали, что российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту среди членов украинских спецслужб и вооруженных формирований.

https://ria.ru/20230717/most-1884583411.html

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2023

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Сбор обломков и осмотр места ЧП: работа следователей на Крымском мосту Сбор обломков и осмотр места ЧП: работа следователей на Крымском мосту 2023-07-17T11:35 true PT0M26S

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, теракт на крымском мосту