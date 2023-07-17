https://ria.ru/20230717/poruchenie-1884758307.html

Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в Сети

Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в Сети - РИА Новости, 17.07.2023

Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в Сети

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры против распространения в интернете информации, унижающей людей из-за их национальности,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T23:05

2023-07-17T23:05

2023-07-17T23:34

общество

россия

луганская народная республика

владимир путин

донецкая народная республика

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

игорь краснов

андрей липов

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры против распространения в интернете информации, унижающей людей из-за их национальности, сообщается на сайте Кремля."Генеральной прокуратуре совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием СМИ и информационно­-телекоммуникационных сетей, включая интернет", — говорится в поручении.Согласно документу, представить предложения по решению этого вопроса необходимо до 1 сентября. Ответственными за реализацию инициативы глава государства назначил Генерального прокурора Игоря Краснова и главу Роскомнадзора Андрея Липова.

https://ria.ru/20230530/natsiya-1875169456.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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общество, россия, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), игорь краснов, андрей липов