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Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в Сети
Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в Сети - РИА Новости, 17.07.2023
Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в Сети
Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры против распространения в интернете информации, унижающей людей из-за их национальности,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:05
2023-07-17T23:05
2023-07-17T23:34
общество
россия
луганская народная республика
владимир путин
донецкая народная республика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
игорь краснов
андрей липов
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры против распространения в интернете информации, унижающей людей из-за их национальности, сообщается на сайте Кремля."Генеральной прокуратуре совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет", — говорится в поручении.Согласно документу, представить предложения по решению этого вопроса необходимо до 1 сентября. Ответственными за реализацию инициативы глава государства назначил Генерального прокурора Игоря Краснова и главу Роскомнадзора Андрея Липова.
https://ria.ru/20230530/natsiya-1875169456.html
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общество, россия, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), игорь краснов, андрей липов
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Игорь Краснов, Андрей Липов
Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в Сети
Путин поручил ужесточить меры борьбы с дискриминацией по национальному признаку в Сети