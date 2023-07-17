https://ria.ru/20230717/pomosch-1884719584.html

"Сделано в России" помогает МСП привлекать иностранных байеров к продукции

"Сделано в России" помогает МСП привлекать иностранных байеров к продукции - РИА Новости, 17.07.2023

"Сделано в России" помогает МСП привлекать иностранных байеров к продукции

Страновой бренд "Сделано в России", под которым Российский экспортный центр (РЭЦ) организует национальные экспозиции на международных выставках, помогает решить РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:10

2023-07-17T18:10

2023-07-17T18:10

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

вэб.рф (вэб)

форум "сделано в россии"

сделано в россии

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Страновой бренд "Сделано в России", под которым Российский экспортный центр (РЭЦ) организует национальные экспозиции на международных выставках, помогает решить основную проблему экспортеров сегмента МСП - привлечь внимание иностранных байеров к российской продукции, заявила гендиректор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Для компаний сегмента МСП проблема узнаваемости на внешних рынках стоит особенно остро. Наш опыт показывает, что бренд "Сделано в России" делает первый шаг на пути к решению этой проблемы - привлекает внимание потенциальных байеров к российской продукции и дает им возможность поближе познакомиться с нашим предложением. Страновой бренд может и должен быть импульсом для популяризации российской продукции за рубежом", - сказала Никишина, выступая на круглом столе "Поддержка экспорта МСП в новых условиях" в Госдуме.Она подчеркнула, что участие в зарубежных выставках и ярмарках стало одним из ключевых инструментов поддержки экспортеров, который обеспечивает высокую конверсию в продажи на этапе знакомства с продукцией.Однако, по словам главы РЭЦ, организации коллективных стендов Made in Russia для продвижения российского экспорта недостаточно, поэтому для наращивания экспортного потенциала в кратных размерах Российский экспортный центр предлагает программу продвижения бренда "Сделано в России", которая охватывает три направления: популяризация повышенных характеристик качества российской продукции. Второе - ответственное поведение компаний-лидеров отраслей экономики, которые на примере своих брендов демонстрируют лучшие характеристики российских экспортеров и таким образом вносят вклад в продвижение "Сделано в России" и третье - формирование позитивного имиджа России среди потребителей.

https://ria.ru/20230713/rets-1884121499.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии", сделано в россии