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Власти КБР отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс - РИА Новости, 17.07.2023
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16:55 17.07.2023
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Власти КБР отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс
Власти КБР отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс - РИА Новости, 17.07.2023
Власти КБР отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс
Власти Кабардино-Балкарии отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс, предназначенный для профилактики и тушения лесных пожаров, сообщило... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:55
2023-07-17T16:55
надежные люди
херсонская область
казбек коков
общество
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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс, предназначенный для профилактики и тушения лесных пожаров, сообщило правительство региона. "Скадовскому и Голопристанскому муниципальным округам Херсонской области в рамках шефской помощи от Кабардино-Балкарии передан малый лесопатрульный комплекс (МЛПК) для тушения пожаров на землях лесного фонда", - говорится в сообщении. Уточняется, что это оперативное транспортное средство повышенной проходимости на базе грузопассажирского автомобиля со сдвоенной кабиной, предназначенное для патрулирования лесов и других природных объектов, а также тушения возникающих на них пожаров. "По поручению главы КБР Казбека Кокова комплекс доставлен в Херсонскую область и передан профильному ведомству министром природных ресурсов и экологии республики Ильясом Шаваевым", - отмечает правительство.
https://ria.ru/20230715/ingusheniya-1884359264.html
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херсонская область , казбек коков, общество
Надежные люди, Херсонская область , Казбек Коков, Общество
Власти КБР отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс

Власти КБР отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс для профилактики пожаров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудники Лесной охраны во время учений по отработке тактики тушения лесных пожаров
Сотрудники Лесной охраны во время учений по отработке тактики тушения лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудники Лесной охраны во время учений по отработке тактики тушения лесных пожаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс, предназначенный для профилактики и тушения лесных пожаров, сообщило правительство региона.
"Скадовскому и Голопристанскому муниципальным округам Херсонской области в рамках шефской помощи от Кабардино-Балкарии передан малый лесопатрульный комплекс (МЛПК) для тушения пожаров на землях лесного фонда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это оперативное транспортное средство повышенной проходимости на базе грузопассажирского автомобиля со сдвоенной кабиной, предназначенное для патрулирования лесов и других природных объектов, а также тушения возникающих на них пожаров.
"По поручению главы КБР Казбека Кокова комплекс доставлен в Херсонскую область и передан профильному ведомству министром природных ресурсов и экологии республики Ильясом Шаваевым", - отмечает правительство.
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Надежные людиХерсонская областьКазбек КоковОбщество
 
 
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