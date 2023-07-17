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Власти КБР отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс

Власти КБР отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс - РИА Новости, 17.07.2023

Власти КБР отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс

Власти Кабардино-Балкарии отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс, предназначенный для профилактики и тушения лесных пожаров, сообщило... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:55

2023-07-17T16:55

2023-07-17T16:55

надежные люди

херсонская область

казбек коков

общество

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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправили в Херсонскую область лесопатрульный комплекс, предназначенный для профилактики и тушения лесных пожаров, сообщило правительство региона. "Скадовскому и Голопристанскому муниципальным округам Херсонской области в рамках шефской помощи от Кабардино-Балкарии передан малый лесопатрульный комплекс (МЛПК) для тушения пожаров на землях лесного фонда", - говорится в сообщении. Уточняется, что это оперативное транспортное средство повышенной проходимости на базе грузопассажирского автомобиля со сдвоенной кабиной, предназначенное для патрулирования лесов и других природных объектов, а также тушения возникающих на них пожаров. "По поручению главы КБР Казбека Кокова комплекс доставлен в Херсонскую область и передан профильному ведомству министром природных ресурсов и экологии республики Ильясом Шаваевым", - отмечает правительство.

https://ria.ru/20230715/ingusheniya-1884359264.html

херсонская область

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херсонская область , казбек коков, общество