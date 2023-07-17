https://ria.ru/20230717/polsha-1884553215.html

Польша не планирует отзывать посла из Москвы

Польша не планирует отзывать посла из Москвы - РИА Новости, 17.07.2023

Польша не планирует отзывать посла из Москвы

Польша планирует оставить своего посла в России, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента республики Марчин Пшидач в эфире радиостанции... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:37

2023-07-17T10:37

2023-07-17T10:37

польша

россия

марчин пшидач

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Польша планирует оставить своего посла в России, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента республики Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. Ранее правительство РФ приняло решение о закрытии Консульского агентства Польши в Смоленске. "На этом этапе нет таких планов", - сказал Пшидач, отвечая на вопрос, должен ли быть отозван посол Польши из Москвы. Пшидач отметил, что после решения о закрытии польского консульского агентства в Смоленске Варшава оставляет за собой право на ответные шаги. "Министерство иностранных дел сделало соответствующее заявление после объявления о решении России закрыть консульское агентство. Польская сторона резервирует возможность применения подобных мер", - сказал Пшидач. В этой связи он напомнил, что в Польше имеются несколько российских консульств. "Россияне в Польше имеют ряд других площадок кроме посольства. Есть консульства в нескольких польских городах. Принцип взаимности является "золотым принципом" в международных отношениях", - заявил глава бюро международной политики. Он отметил, что Польша не хочет отзывать своего посла из Москвы, пока там присутствуют послы других стран. "Чтобы не было так, что Польша отзывает своих дипломатов из Москвы, когда другие западноевропейские партнеры, например, Германия или Франция, оставляют в Москве своих послов и где-то там, возможно, пытаются реализовать какой-то диалог. Или мы там все, как Европейский союз, или в будущем отбываем вместе", - сказал Пшидач. "Но ситуация динамично изменяется, и все может поменяться в любую минуту", - заключил он.

https://ria.ru/20230714/polsha-1884150388.html

https://ria.ru/20230710/rossiya-1883325438.html

польша

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, россия, марчин пшидач, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)