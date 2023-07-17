https://ria.ru/20230717/politika-1884757495.html

Путин поручил скорректировал Стратегию национальной политики до 2025 года

Путин поручил скорректировал Стратегию национальной политики до 2025 года - РИА Новости, 17.07.2023

Путин поручил скорректировал Стратегию национальной политики до 2025 года

Президент России Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики РФ до 2025 года с учетом интеграции новых регионов, соответствующее... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T22:58

2023-07-17T22:58

2023-07-17T23:07

россия

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

михаил мишустин

магомедсалам магомедов

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики РФ до 2025 года с учетом интеграции новых регионов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям обеспечить корректировку Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, предусмотрев в том числе:... интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации", - говорится в тексте постановления.Поручение необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

https://ria.ru/20230717/molodezh-1884758408.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин, магомедсалам магомедов