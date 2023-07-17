https://ria.ru/20230717/politika-1884757495.html
Путин поручил скорректировал Стратегию национальной политики до 2025 года
Путин поручил скорректировал Стратегию национальной политики до 2025 года - РИА Новости, 17.07.2023
Путин поручил скорректировал Стратегию национальной политики до 2025 года
Президент России Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики РФ до 2025 года с учетом интеграции новых регионов, соответствующее... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:58
2023-07-17T22:58
2023-07-17T23:07
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общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
михаил мишустин
магомедсалам магомедов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики РФ до 2025 года с учетом интеграции новых регионов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям обеспечить корректировку Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, предусмотрев в том числе:... интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации", - говорится в тексте постановления.Поручение необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.
https://ria.ru/20230717/molodezh-1884758408.html
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россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин, магомедсалам магомедов
Россия, Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Магомедсалам Магомедов
Путин поручил скорректировал Стратегию национальной политики до 2025 года
Путин поручил скорректировал Стратегию нацполитики до 2025 года с учетом новых регионов