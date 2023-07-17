https://ria.ru/20230717/pokrovskiy-1884581625.html
Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента
Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента - РИА Новости, 17.07.2023
Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение иска лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского* на первое августа, сообщили РИА Новости в органе... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:31
2023-07-17T12:31
2023-07-17T12:31
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение иска лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского* на первое августа, сообщили РИА Новости в органе государственной власти. Музыкант пытался оспорить решение Минюста о признании его иноагентом. "Судебное заседание отложено на первое августа", – рассказал собеседник агентства.Несколько лет назад Максим Покровский* перебрался в США. После начала спецоперации он позволял себе негативные высказывания в адрес родины и соотечественников, отправлял деньги с концертов в поддержку Украины и отменил свои выступления в России. В конце марта Минюст РФ включил Покровского* в реестр физлиц-иноагентов. *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230705/pokrovskiy-1882374319.html
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РИА Новости
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максим покровский, россия, украина, москва, знаменитости, сша, музыка, иноагент, иноагенты
Шоубиз, Максим Покровский, Россия, Украина, Москва, Знаменитости, США, Музыка, иноагент, иноагенты
Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента
Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента на первое августа
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение иска лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского* на первое августа, сообщили РИА Новости в органе государственной власти. Музыкант пытался оспорить решение Минюста о признании его иноагентом.
«
"Судебное заседание отложено на первое августа", – рассказал собеседник агентства.
Несколько лет назад Максим Покровский* перебрался в США. После начала спецоперации он позволял себе негативные высказывания в адрес родины и соотечественников, отправлял деньги с концертов в поддержку Украины и отменил свои выступления в России.
В конце марта Минюст РФ включил Покровского* в реестр физлиц-иноагентов.
*Признан Минюстом иноагентом
Юрист оценил шансы Покровского* оспорить в суде статус иноагента