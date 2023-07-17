https://ria.ru/20230717/pokrovskiy-1884581625.html

Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента

Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента - РИА Новости, 17.07.2023

Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение иска лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского* на первое августа, сообщили РИА Новости в органе... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:31

2023-07-17T12:31

2023-07-17T12:31

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение иска лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского* на первое августа, сообщили РИА Новости в органе государственной власти. Музыкант пытался оспорить решение Минюста о признании его иноагентом. "Судебное заседание отложено на первое августа", – рассказал собеседник агентства.Несколько лет назад Максим Покровский* перебрался в США. После начала спецоперации он позволял себе негативные высказывания в адрес родины и соотечественников, отправлял деньги с концертов в поддержку Украины и отменил свои выступления в России. В конце марта Минюст РФ включил Покровского* в реестр физлиц-иноагентов. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230705/pokrovskiy-1882374319.html

россия

украина

москва

сша

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим покровский, россия, украина, москва, знаменитости, сша, музыка, иноагент, иноагенты