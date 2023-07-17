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Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента - РИА Новости, 17.07.2023
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Шоубиз
 
12:31 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/pokrovskiy-1884581625.html
Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента
Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента - РИА Новости, 17.07.2023
Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение иска лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского* на первое августа, сообщили РИА Новости в органе... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:31
2023-07-17T12:31
шоубиз
максим покровский
россия
украина
москва
знаменитости
сша
музыка
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение иска лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского* на первое августа, сообщили РИА Новости в органе государственной власти. Музыкант пытался оспорить решение Минюста о признании его иноагентом. &quot;Судебное заседание отложено на первое августа&quot;, – рассказал собеседник агентства.Несколько лет назад Максим Покровский* перебрался в США. После начала спецоперации он позволял себе негативные высказывания в адрес родины и соотечественников, отправлял деньги с концертов в поддержку Украины и отменил свои выступления в России. В конце марта Минюст РФ включил Покровского* в реестр физлиц-иноагентов. *Признан Минюстом иноагентом
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максим покровский, россия, украина, москва, знаменитости, сша, музыка, иноагент, иноагенты
Шоубиз, Максим Покровский, Россия, Украина, Москва, Знаменитости, США, Музыка, иноагент, иноагенты
Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента

Суд отложил рассмотрение иска Покровского* о статусе иноагента на первое августа

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПразднование 7-летия журнала "PROспорт"
Празднование 7-летия журнала PROспорт - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отложил рассмотрение иска лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского* на первое августа, сообщили РИА Новости в органе государственной власти. Музыкант пытался оспорить решение Минюста о признании его иноагентом.
«

"Судебное заседание отложено на первое августа", – рассказал собеседник агентства.

Несколько лет назад Максим Покровский* перебрался в США. После начала спецоперации он позволял себе негативные высказывания в адрес родины и соотечественников, отправлял деньги с концертов в поддержку Украины и отменил свои выступления в России.
В конце марта Минюст РФ включил Покровского* в реестр физлиц-иноагентов.
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ШоубизМаксим ПокровскийРоссияУкраинаМоскваЗнаменитостиСШАМузыкаиноагентиноагенты
 
 
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