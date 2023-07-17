https://ria.ru/20230717/pogibshie-1884525278.html
При ЧП на Крымском мосту погибли два человека
При ЧП на Крымском мосту погибли два человека - РИА Новости, 17.07.2023
При ЧП на Крымском мосту погибли два человека
При ЧП на Крымском мосту погибли два человека, передает оперштаб Кубани со ссылкой на Минздрав Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:27
2023-07-17T07:27
2023-07-17T07:55
происшествия
краснодарский край
армянск
джанкой
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. При ЧП на Крымском мосту погибли два человека, передает оперштаб Кубани со ссылкой на Минздрав Краснодарского края в Telegram-канале."В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека. Также пострадала несовершеннолетняя девочка. Как сообщалось ранее, ее готовят для транспортировки санавиацией в краевое медучреждение", — говорится в публикации.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате инцидента пострадала девочка, а ее родители погибли. По предварительной информации, семья приехала именно из этого региона. Гладков поручил главе Новооскольского округа Андрею Гридневу связаться с родными ребенка и добавил, что власти окажут всю необходимую помощь.В понедельник утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты. Аксенов также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.Позже он добавил, что движение железнодорожного транспорта возобновится до 9.00 утра, данные по работе паромного сообщения Аксенов пообещал предоставить к этому же времени.По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, власти организовали движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме.В Минтрансе, в свою очередь, опровергли информацию о повреждении опор моста и подчеркнули, что пострадало только дорожное полотно.В оперштабе Краснодарского края уточнили, что образовавшаяся на подъезде к мосту пробка сильно сократилась и составляет три километра.На место выехала специально созданная группа Следственного комитета по расследованию особо важных дел.
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происшествия, краснодарский край, армянск, джанкой, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту
Происшествия, Краснодарский край, Армянск, Джанкой, Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту
При ЧП на Крымском мосту погибли два человека
Минздрав Краснодарского края: при ЧП на Крымском мосту погибли два человека
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
При ЧП на Крымском мосту погибли два человека, передает оперштаб Кубани со ссылкой на Минздрав Краснодарского края в Telegram-канале
.
"В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека. Также пострадала несовершеннолетняя девочка. Как сообщалось ранее, ее готовят для транспортировки санавиацией в краевое медучреждение", — говорится в публикации.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате инцидента пострадала девочка, а ее родители погибли. По предварительной информации, семья приехала именно из этого региона. Гладков поручил главе Новооскольского округа Андрею Гридневу связаться с родными ребенка и добавил, что власти окажут всю необходимую помощь.
В понедельник утром глава региона Сергей Аксенов
сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты. Аксенов также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.
Прокуратура следит за расследованием ЧП на Крымском мосту
Позже он добавил, что движение железнодорожного транспорта возобновится до 9.00 утра, данные по работе паромного сообщения Аксенов пообещал предоставить к этому же времени.
По словам советника главы Крыма Олега Крючкова
, власти организовали движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск
, Джанкой
и Перекоп работают в штатном режиме.
В Минтрансе, в свою очередь, опровергли информацию о повреждении опор моста и подчеркнули, что пострадало только дорожное полотно.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что образовавшаяся на подъезде к мосту пробка сильно сократилась и составляет три километра.
На место выехала специально созданная группа Следственного комитета по расследованию особо важных дел.