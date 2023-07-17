https://ria.ru/20230717/pogibshie-1884525278.html

При ЧП на Крымском мосту погибли два человека

При ЧП на Крымском мосту погибли два человека - РИА Новости, 17.07.2023

При ЧП на Крымском мосту погибли два человека

При ЧП на Крымском мосту погибли два человека, передает оперштаб Кубани со ссылкой на Минздрав Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T07:27

2023-07-17T07:27

2023-07-17T07:55

происшествия

краснодарский край

армянск

джанкой

сергей аксенов (политик)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. При ЧП на Крымском мосту погибли два человека, передает оперштаб Кубани со ссылкой на Минздрав Краснодарского края в Telegram-канале."В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека. Также пострадала несовершеннолетняя девочка. Как сообщалось ранее, ее готовят для транспортировки санавиацией в краевое медучреждение", — говорится в публикации.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате инцидента пострадала девочка, а ее родители погибли. По предварительной информации, семья приехала именно из этого региона. Гладков поручил главе Новооскольского округа Андрею Гридневу связаться с родными ребенка и добавил, что власти окажут всю необходимую помощь.В понедельник утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты. Аксенов также призвал всех соблюдать спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.Позже он добавил, что движение железнодорожного транспорта возобновится до 9.00 утра, данные по работе паромного сообщения Аксенов пообещал предоставить к этому же времени.По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, власти организовали движение туристов по альтернативному маршруту, а пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме.В Минтрансе, в свою очередь, опровергли информацию о повреждении опор моста и подчеркнули, что пострадало только дорожное полотно.В оперштабе Краснодарского края уточнили, что образовавшаяся на подъезде к мосту пробка сильно сократилась и составляет три километра.На место выехала специально созданная группа Следственного комитета по расследованию особо важных дел.

https://ria.ru/20230717/rassledovanie-1884524050.html

краснодарский край

армянск

джанкой

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происшествия, краснодарский край, армянск, джанкой, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту