https://ria.ru/20230717/poezda-1884535355.html

Шесть поездов в Крым задерживаются из-за ЧП на Крымском мосту

Шесть поездов в Крым задерживаются из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Шесть поездов в Крым задерживаются из-за ЧП на Крымском мосту

Шесть поездов в Крым и один поезд Севастополь-Москва задерживаются из-за ЧП на Крымском мосту, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:03

2023-07-17T09:03

2023-07-17T09:27

туризм

республика крым

краснодарский край

гранд сервис экспресс

чп на крымском мосту

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Шесть поездов в Крым и один поезд Севастополь-Москва задерживаются из-за ЧП на Крымском мосту, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Ранее оперштаб Крыма сообщил, что железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту возобновлено, поезд "Симферополь-Москва" отправился в сторону Краснодарского края."По состоянию на 9.00 задерживаются несколько поездов. В Крым: Поезд №396 "Волгоград - Симферополь", поезд №174 "Москва – Евпатория", поезд № 99 "Ростов - Симферополь", поезд №177"Москва - Симферополь", поезд №028 "Москва – Симферополь", поезд №179 "СПб - Евпатория". Также задерживается поезд №092 "Севастополь - Москва", который следовал из Крыма", - говорится в сообщении перевозчика в Telegram.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева".

https://ria.ru/20230717/krym-1884535103.html

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республика крым, краснодарский край, гранд сервис экспресс , чп на крымском мосту, происшествия