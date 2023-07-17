https://ria.ru/20230717/poezda-1884521791.html

В "ГрандСервисЭкспресс" заявили о возможных изменениях в движении поездов

В "ГрандСервисЭкспресс" заявили о возможных изменениях в движении поездов - РИА Новости, 17.07.2023

В "ГрандСервисЭкспресс" заявили о возможных изменениях в движении поездов

Возможны изменения в движении поездов "Таврия" в Крым и из Крыма в связи с ЧП на Крымском мосту, оперативный штаб будет решать все возникающие с движением... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T06:33

2023-07-17T06:33

2023-07-17T07:57

гранд сервис экспресс

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Возможны изменения в движении поездов "Таврия" в Крым и из Крыма в связи с ЧП на Крымском мосту, оперативный штаб будет решать все возникающие с движением поездов задачи, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы."Из-за ЧП на Крымском мосту возможны изменения в движении поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма. Создан оперативный штаб, который в максимально короткие сроки будет решать все возникающие задачи", - говорится в телеграмм-канале перевозчика.

https://ria.ru/20230717/krym-1884521527.html

республика крым

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гранд сервис экспресс , республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту