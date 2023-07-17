https://ria.ru/20230717/poezd-1884544159.html
Поезд из Тамани отправился по Крымскому мосту на полуостров
Поезд из Тамани отправился по Крымскому мосту на полуостров - РИА Новости, 17.07.2023
Поезд из Тамани отправился по Крымскому мосту на полуостров
Поезд из Тамани в Краснодарском крае прошел по Крымскому мосту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:57
2023-07-17T09:57
2023-07-17T10:00
туризм
тамань (станица)
краснодарский край
чп на крымском мосту
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884544317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_968edd2fa1cf4ea19a46734eeaced80b.jpg
КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости. Поезд из Тамани в Краснодарском крае прошел по Крымскому мосту, передает корреспондент РИА Новости. Поезд из Тамани отправился в Крым, состав прошел по Крымскому мосту. Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено в 8.50, заявил ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
https://ria.ru/20230717/most-1884541429.html
тамань (станица)
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884544317_288:0:1728:1080_1920x0_80_0_0_c2756f11dea7888a3af4e65deb8e1de3.jpg
Поезд прошел по Крымскому мосту после возобновления железнодорожного движения
Поезд прошел по Крымскому мосту после возобновления железнодорожного движения
2023-07-17T09:57
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамань (станица), краснодарский край, чп на крымском мосту, новости - туризм
Туризм, Тамань (станица), Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм
Поезд из Тамани отправился по Крымскому мосту на полуостров
Поезд из Тамани в Краснодарском крае отправился по Крымскому мосту на полуостров
КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости. Поезд из Тамани в Краснодарском крае прошел по Крымскому мосту, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд из Тамани отправился в Крым, состав прошел по Крымскому мосту.
Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено в 8.50, заявил ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста