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Поезд из Тамани отправился по Крымскому мосту на полуостров - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
09:57 17.07.2023 (обновлено: 10:00 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/poezd-1884544159.html
Поезд из Тамани отправился по Крымскому мосту на полуостров
Поезд из Тамани отправился по Крымскому мосту на полуостров - РИА Новости, 17.07.2023
Поезд из Тамани отправился по Крымскому мосту на полуостров
Поезд из Тамани в Краснодарском крае прошел по Крымскому мосту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:57
2023-07-17T10:00
туризм
тамань (станица)
краснодарский край
чп на крымском мосту
новости - туризм
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КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости. Поезд из Тамани в Краснодарском крае прошел по Крымскому мосту, передает корреспондент РИА Новости. Поезд из Тамани отправился в Крым, состав прошел по Крымскому мосту. Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено в 8.50, заявил ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
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тамань (станица)
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Поезд прошел по Крымскому мосту после возобновления железнодорожного движения
Поезд прошел по Крымскому мосту после возобновления железнодорожного движения
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тамань (станица), краснодарский край, чп на крымском мосту, новости - туризм
Туризм, Тамань (станица), Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм
Поезд из Тамани отправился по Крымскому мосту на полуостров

Поезд из Тамани в Краснодарском крае отправился по Крымскому мосту на полуостров

Читать ria.ru в
КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости. Поезд из Тамани в Краснодарском крае прошел по Крымскому мосту, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд из Тамани отправился в Крым, состав прошел по Крымскому мосту.
Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено в 8.50, заявил ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
Последствия ЧП на Крымском мосту
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ТуризмТамань (станица)Краснодарский крайЧП на Крымском мостуНовости - Туризм
 
 
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