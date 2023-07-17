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Поезд из Тамани отправился по Крымскому мосту на полуостров

Поезд из Тамани отправился по Крымскому мосту на полуостров - РИА Новости, 17.07.2023

Поезд из Тамани отправился по Крымскому мосту на полуостров

Поезд из Тамани в Краснодарском крае прошел по Крымскому мосту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:57

2023-07-17T09:57

2023-07-17T10:00

туризм

тамань (станица)

краснодарский край

чп на крымском мосту

новости - туризм

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КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости. Поезд из Тамани в Краснодарском крае прошел по Крымскому мосту, передает корреспондент РИА Новости. Поезд из Тамани отправился в Крым, состав прошел по Крымскому мосту. Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено в 8.50, заявил ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.

https://ria.ru/20230717/most-1884541429.html

тамань (станица)

краснодарский край

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Поезд прошел по Крымскому мосту после возобновления железнодорожного движения Поезд прошел по Крымскому мосту после возобновления железнодорожного движения 2023-07-17T09:57 true PT0M25S

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тамань (станица), краснодарский край, чп на крымском мосту, новости - туризм