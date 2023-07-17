https://ria.ru/20230717/podmoskove-1884634636.html

Более трех миллионов раз арендовали электросамокаты в Подмосковье

Более трех миллионов раз арендовали электросамокаты в Подмосковье - РИА Новости, 17.07.2023

Более трех миллионов раз арендовали электросамокаты в Подмосковье

В Подмосковье минуло 100 дней с момента запуска сервиса кикшеринга в апреле, за это время прокатом электросамокатов уже воспользовались порядка 3,4 миллиона... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:29

2023-07-17T13:29

2023-07-17T13:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

люберцы

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Подмосковье минуло 100 дней с момента запуска сервиса кикшеринга в апреле, за это время прокатом электросамокатов уже воспользовались порядка 3,4 миллиона раз, сообщает пресс-служба Минтранса региона. По сравнению с маем количество поездок в июне увеличилось на 12,5%. Средняя продолжительность проката на территории Московской области сейчас составляет 15 минут. По информации пресс-службы, наиболее часто самокатами пользуются при поездках на небольшие расстояния – например добираются от ж/д станции до дома или на работу. Среднее расстояние составляет пять километров. С начала работы кикшеринга в текущем году самая длинная поездка была зафиксирована в Люберцах – 36 километров. Наибольшее количество поездок на арендованных электросамокатах жители и гости региона совершили на территории трех городских округов: Красногорск, Мытищи и Пушкинский, где в общей сложности зафиксировали более 560 тысяч поездок. Как отметили в пресс-службе, для удобства пользователей в 36 округах оборудовано более 7,8 тысячи виртуальных парковок в специальных зонах – около станций метро, МЦД или ж/д станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью. В общей сложности к аренде в Подмосковье доступно около 25 тысяч электросамокатов. Кикшеринг активно развивается в регионе четвертый год подряд. За этот временной отрезок самокаты стали транспортом последней мили и пользуются большой популярностью среди жителей и гостей Московской области. Минтранс региона призывает соблюдать ПДД при катании на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Рекомендовано спешиваться перед пешеходными переходами, не кататься на одном самокате вдвоем или втроем, не пользоваться самокатом в сильный дождь и ветер.

https://ria.ru/20230714/poezdki-1884256180.html

https://ria.ru/20230714/dokhody-1884157387.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, люберцы