https://ria.ru/20230717/podmoskove-1884634636.html
Более трех миллионов раз арендовали электросамокаты в Подмосковье
Более трех миллионов раз арендовали электросамокаты в Подмосковье - РИА Новости, 17.07.2023
Более трех миллионов раз арендовали электросамокаты в Подмосковье
В Подмосковье минуло 100 дней с момента запуска сервиса кикшеринга в апреле, за это время прокатом электросамокатов уже воспользовались порядка 3,4 миллиона... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:29
2023-07-17T13:29
2023-07-17T13:29
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Подмосковье минуло 100 дней с момента запуска сервиса кикшеринга в апреле, за это время прокатом электросамокатов уже воспользовались порядка 3,4 миллиона раз, сообщает пресс-служба Минтранса региона. По сравнению с маем количество поездок в июне увеличилось на 12,5%. Средняя продолжительность проката на территории Московской области сейчас составляет 15 минут. По информации пресс-службы, наиболее часто самокатами пользуются при поездках на небольшие расстояния – например добираются от ж/д станции до дома или на работу. Среднее расстояние составляет пять километров. С начала работы кикшеринга в текущем году самая длинная поездка была зафиксирована в Люберцах – 36 километров. Наибольшее количество поездок на арендованных электросамокатах жители и гости региона совершили на территории трех городских округов: Красногорск, Мытищи и Пушкинский, где в общей сложности зафиксировали более 560 тысяч поездок. Как отметили в пресс-службе, для удобства пользователей в 36 округах оборудовано более 7,8 тысячи виртуальных парковок в специальных зонах – около станций метро, МЦД или ж/д станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью. В общей сложности к аренде в Подмосковье доступно около 25 тысяч электросамокатов. Кикшеринг активно развивается в регионе четвертый год подряд. За этот временной отрезок самокаты стали транспортом последней мили и пользуются большой популярностью среди жителей и гостей Московской области. Минтранс региона призывает соблюдать ПДД при катании на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Рекомендовано спешиваться перед пешеходными переходами, не кататься на одном самокате вдвоем или втроем, не пользоваться самокатом в сильный дождь и ветер.
https://ria.ru/20230714/poezdki-1884256180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), красногорск, люберцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Люберцы
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Подмосковье минуло 100 дней с момента запуска сервиса кикшеринга в апреле, за это время прокатом электросамокатов уже воспользовались порядка 3,4 миллиона раз, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
По сравнению с маем количество поездок в июне увеличилось на 12,5%. Средняя продолжительность проката на территории Московской области сейчас составляет 15 минут.
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По информации пресс-службы, наиболее часто самокатами пользуются при поездках на небольшие расстояния – например добираются от ж/д станции до дома или на работу. Среднее расстояние составляет пять километров. С начала работы кикшеринга в текущем году самая длинная поездка была зафиксирована в Люберцах
– 36 километров.
Наибольшее количество поездок на арендованных электросамокатах жители и гости региона совершили на территории трех городских округов: Красногорск
, Мытищи
и Пушкинский, где в общей сложности зафиксировали более 560 тысяч поездок.
Как отметили в пресс-службе, для удобства пользователей в 36 округах оборудовано более 7,8 тысячи виртуальных парковок в специальных зонах – около станций метро, МЦД или ж/д станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью. В общей сложности к аренде в Подмосковье доступно около 25 тысяч электросамокатов.
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Кикшеринг активно развивается в регионе четвертый год подряд. За этот временной отрезок самокаты стали транспортом последней мили и пользуются большой популярностью среди жителей и гостей Московской области.
Минтранс региона призывает соблюдать ПДД при катании на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Рекомендовано спешиваться перед пешеходными переходами, не кататься на одном самокате вдвоем или втроем, не пользоваться самокатом в сильный дождь и ветер.